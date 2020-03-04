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Молдавские леи

Гарантированный доход в Молдове растет: что можно купить на эти деньги

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200304/29419120/garantirovannyy-dokhod-moldova-rastet-chto-mozhno-kupit-na-eti-dengi.html

Величину этого важного социально-экономического показателя увеличат: соответствующие средства заранее были заложены в государственном бюджете Молдовы на 2020 год.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. В Молдове изменен размер ежемесячного гарантированного дохода. Соответствующее решение приняло правительство на очередном заседании в среду.

Согласно законодательным поправкам, ежемесячный минимальный гарантированный доход вырастет на 4,8%.

Как поясняет министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, этот показатель скорректирован в соответствии с ростом потребительских цен, отмеченным в прошлом году.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Таким образом, начиная с 1 апреля текущего года минимальный гарантированный доход в Молдове будет повышен до 1107 леев (63 доллара по текущему курсу Нацбанка). Соответствующие денежные средства уже заложены в государственном бюджете Молдовы.

На данный момент размер ежемесячного гарантированного дохода составляет 1056 леев (60 долларов). К слову, размер прожиточного минимума в стране по итогам первого полугодия 2019-го составлял 2028,3 лея (115 долларов).

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