Парламентские выборы в Хынчештах: ряды конкурентов могут поредеть

Голосование в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах пройдет на 15 марта, однако в бюллетень могут попасть не все заявленные кандидаты.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Центральная избирательная комиссия намерена обратиться в Апелляционную палату Кишинева с запросом об аннулировании регистрации Виталия Балинского в качестве электорального конкурента от Партии "Шор" на парламентских выборах в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах.

"Такое решение Центризбирком принял на основе обращения Либеральной партии, которая выявила некоторые нарушения правовых положений, допущенных Партией "Шор" во время проведения избирательной кампании. Речь идет об использовании незадекларированных финансовых и материальных средств при организации перевозки избирателей в электоральных целях", - отметили в структуре.

Также ЦИК намерен обратиться в Генеральную прокуратуру для рассмотрения указанных заявлений.

Выборы в одномандатном избирательном округе №38 запланированы на 15 марта.

Кресло депутата по одномандатному округу в Хынчештах стало вакантным после того, как Александр Ботнарь сдал мандат, отдав предпочтение креслу примара (мэра) города Хынчешты.

Изначально планировалось, что в предвыборной гонке примут участие семеро кандидатов: Ион Мереуцэ (Демократическая партия), Штефан Гацкан (Партия социалистов), Олеся Стамате (Партия "Действие и солидарность"), Виталий Балинский (Партия "Шор"), Дорин Киртоакэ (избирательный блок Unirea), Григоре Кобзак (независимый кандидат) и Анатолие Постолаки (ЛДПМ). Однако кандидат от либерал-демократов решил выйти из борьбы за депутатское кресло.

В день выборов на 15 избирательных участках проведут exit-poll.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK