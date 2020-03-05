Пресса без шаговой доступности: в столице сносят киоски, продавцы протестуют

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. Ликвидация киосков, в которых продается пресса, продолжается в молдавской столице. Это вызывает недовольство тех, кто до недавнего времени работал в этих торговых точках. А это - преимущественно женщины в (пред)пенсионном возрасте.

© Photo : Moldpresa Grup Демонтаж киоска.

Оставшись без места работы, многие из них вышли к одному из киосков, до которого добралась процедура ликвидации. Возмущенные женщины скандировали: "Хотим работать дома!", "Руки прочь от киосков печати!", "Не лишайте нас рабочих мест!".

© Photo : Moldpresa Grup Акция протеста.

"Атаки на распространение печатной прессы в республике продолжаются, а других экономических агентов, которые продают продовольственные товары, бытовую химию, цветы не трогают. Киоски прессы ликвидируют, а те, в которых продают кофе и другую продукцию, остаются", - заявила одна из протестующих.

В конце минувшего и начале текущего года в столичных секторах были демонтированы десятки киосков предприятия "Moldpresa", печатные издания можно купить теперь в немногих местах, об этом заявляют жители столицы.

В декабре 2019 года, когда киоски в Кишиневе демонтировали десятками, генеральный примар столицы Ион Чебан заявил, что все лица, нанятые экономическими агентами и не трудоустроенные ими повторно, будут получать финансовую поддержку от примэрии до тех пор, пока не будут найдены решения по их трудоустройству.

Экономические агенты, киоски которых находятся в 200 метрах от социальных учреждений, по словам столичного градоначальника, должны быть привлечены к ответственности за нарушение закона.

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