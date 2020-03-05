Эксклюзив Sputnik: первое радиоинтервью супруги мэра Кишинева - видео

Первая леди Кишинева Татьяна Чебан рассказала в радиоэфире Sputnik Молдова об атмосфере в своей семье, гармоничных отношениях с мужем и двумя детьми, 7-летней Илинкой и 5-летним Василием.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Татьяна Чебан, супруга генерального примара Кишинева Иона Чебана, стала гостьей радиопередачи "Intersecții"студии Sputnik Молдова - первого радиоэфира, в котором она приняла участие.

На реплику ведущего Sputnik Андрея Порубина о том, что на всех фотографиях, на которых Татьяна запечатлена вместе со своим супругом, они выглядят как "счастливая семья", она дала утвердительный ответ.

"Так и есть, мы прекрасно чувствуем себя вместе", - сказала Татьяна.

На вопрос укрепляют ли дети отношения между супругами, Чебан согласилась с утверждением, но, по ее мнению, "в семье, где ничего другого не объединяет, дети не являются спасением".

"Мне нравится, что у него (Иона Чебана - ред.) действительно добрая душа", - рассказывает супруга Чебана о своем муже. Татьяна описывает его как человека, полного идей, очень энергичного, всегда при деле и того, что желает, чтобы все лучшее обязательно осуществлялось и притом очень быстро.

Татьяна Чебан окончила факультет экономики, после чего поступила на магистратуру в той же области в Технический университет Молдовы. Дома же, поделилась первая леди Кишинева, "не особо обсуждаем экономику, проблемы - только в общих чертах".

Рассказала она и о том, что не привыкла давать мужу советы по работе примэрии, потому что не хочет вмешиваться в его служебные дела, но иногда предлагает "что было бы хорошо так или иначе" с учетом реалий города.

Татьяна предпочитает, чтобы дома ее муж был "больше Ионом, чем господином примаром". Также она знает, что у примара достаточно людей вокруг, которые дают ему советы, и "он немного устал от этого".

Ион Чебан приезжает домой поздно вечером, а жена и дети очень счастливы в те дни, когда могут поужинать вместе с главой семьи. Зачастую он возвращается к родным уже тогда, когда дети спят.

Жена примара Кишинева также поделилась тем, что ее муж очень мало спит

"Он просыпается в 3:00 или 4:00, "чтобы спокойно мыслить", занимается спортом, бегает по утрам. А я в это время готовлю завтрак и одежду для дочери и сына", - сказала Татьяна.

Ион Чебан стал генеральным примаром муниципия Кишинев в ноябре 2019 года (52,39% голосов) после второго тура выборов, в котором баллотировался от Партии Социалистов Республики Молдова.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK