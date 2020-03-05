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Государственная Налоговая Служба

Остался месяц: налоговики напомнили о сроках подачи декларации о доходах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200305/29421793/ostalsya-mesyats-chto-nuzhno-sdelat-chtoby-ne-poluchit-shtraf.html

Налоговая предупреждает, что у налогоплательщиков осталось несколько дней, когда они могут подать налоговую декларацию.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Налоговая служба Молдовы напоминает гражданам о необходимости подать декларацию о доходах в указанные сроки, до 25 марта.

Налоговая служба Молдовы
© Sputnik /
Что нужно знать при подаче в налоговую службу декларации о доходах

Речь идет о юридических и физических лицах, которые занимаются предпринимательской деятельностью, а также о физических лицах, которые осуществляют самостоятельную деятельность, приносящую доходы.

В налоговой отметили, что для юридических и физических лиц в Молдове, работающих в качестве предпринимателя, а также лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере юстиции, подоходный налог применяется к доходу, полученному ими из любых источников, расположенных в стране, а также из любых источников за пределами государства (кроме вычетов и исключений, на которые они имеют право).

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Налогоплательщики должны подать декларацию в Государственную налоговую службу лично или в электронном виде.

Следует отметить, что подача декларации о подоходном налоге является обязательной, независимо от наличия уплаты налога.

В налоговой службе предупредили, что те налогоплательщики, которые не подадут декларации в указанные сроки, будут оштрафованы.

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