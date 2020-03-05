Остался месяц: налоговики напомнили о сроках подачи декларации о доходах

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Налоговая служба Молдовы напоминает гражданам о необходимости подать декларацию о доходах в указанные сроки, до 25 марта.
Речь идет о юридических и физических лицах, которые занимаются предпринимательской деятельностью, а также о физических лицах, которые осуществляют самостоятельную деятельность, приносящую доходы.
В налоговой отметили, что для юридических и физических лиц в Молдове, работающих в качестве предпринимателя, а также лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере юстиции, подоходный налог применяется к доходу, полученному ими из любых источников, расположенных в стране, а также из любых источников за пределами государства (кроме вычетов и исключений, на которые они имеют право).
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Налогоплательщики должны подать декларацию в Государственную налоговую службу лично или в электронном виде.
Следует отметить, что подача декларации о подоходном налоге является обязательной, независимо от наличия уплаты налога.
В налоговой службе предупредили, что те налогоплательщики, которые не подадут декларации в указанные сроки, будут оштрафованы.
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