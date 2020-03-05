В Приднестровье готовятся к выставке, намеченной в Госдуме России

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Большая выставка и круглый стол о Приднестровье и многолетней дружбе с Россией пройдет в Москве в здании Государственной Думы РФ. Информация об этом уже официально подтверждена.

"В законодательном собрании проделали огромную работу по подготовке этого важного для российско-приднестровского сотрудничества мероприятия. В Москве с решением организационных вопросов помогают российские коллеги", - сообщили в парламентской пресс-службе.

Глава законодательного собрания региона Александр Коршунов отметил, что на выставке планируется рассказать о связи Приднестровья и России со времен Екатерины II, о духовном и культурном потенциале региона. Выставка также призвана показать экономические возможности Приднестровья, его промышленность и сельское хозяйство, раскрыть инвестиционный потенциал.

Организацией со стороны России занимается зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, глава комиссии по проблемам соотечественников за рубежом Умахан Умаханов. Две недели назад российский парламентарий посетил Тирасполь. Тогда уточнялись организационные моменты. Умаханов заверил, что подготовка идет в штатном режиме.

"Предстоящие мероприятия в столице России станут шагом к развитию дальнейшего партнерства и новому уровню открытости и доверия между Тирасполем и Москвой", - отметил Коршунов.

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