Как поступить на бюджет в вуз РФ: полный список документов и инструкция

Времени осталось не так много: как абитуриенту из Молдовы подготовиться и поступить в российский вуз.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Важная информация для желающих поступить в российские вузы на бюджетные места: регистрация на официальном портале edu.rs.gov.ru продлена до 9 марта 2020 года, включительно. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Молдове.

"В этом году прием заявок и документов будет осуществляться строго через специализированную информационную систему edu.rs.gov.ru. Регистрация открыта до 9 марта включительно. Всем желающим принять участие в отборе необходимо зарегистрироваться в данной системе, заполнить заявление и приложить необходимые документы", - отметили в структуре.

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Перечень необходимых документов для кандидата

Для участия в первом этапе конкурса должны быть предоставлены следующие документы:

отсканированный оригинал загранпаспорта. При наличии двойного гражданства необходимо загрузить сканы оригиналов обоих паспортов; © Sputnik / Miroslav Rotari Почему российские вузы заинтересованы в абитуриентах из Молдовы

отсканированный оригинал нотариально заверенного перевода загранпаспорта на русский язык (главная страница молдавского загранпаспорта).

отсканированные оригиналы документов об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним оценок (баллов);

отсканированный нотариально заверенный перевод документов об образовании на русский язык, если они предоставляются на ином языке;

отсканированные документы (дипломов, грамот и др.) победителей международных, национальных, городских олимпиад (при наличии) по профильному предмету на русском языке или в переводе на русский язык загружаются в ячейку "Другие документы".

кандидаты на обучение в магистратуре, ординатуре, аспирантуре и ДПО должны написать мотивационное письмо (объем письма – не более 2 стр., интервал – 1,5, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14), подписать его, отсканировать и загрузить в ячейку "Другие документы".

Для участия во втором этапе конкурса должны быть предоставлены следующие документы:

Кандидатам, получившим информацию об успешном участии в отборочных мероприятиях первого этапа отборочной кампании, необходимо дополнить досье на сайте edu.rs.gov.ru и загрузить сканы следующих документов:

отсканированный оригинал медицинской справки, выданной официальным органом здравоохранения и содержащей результаты прохождения обязательных медицинских осмотров (заключения специалистов) и результата флюорографического обследования; © Sputnik / Максим Блинов Косачев: российским вузам необходимо обучать больше студентов из Молдовы

отсканированный оригинал медицинской справки или сертификата об отсутствии ВИЧ, выданной официальным органом здравоохранения;

отсканированный оригинал нотариально заверенного перевода на русский язык справок, если они предоставляются на государственном языке Молдовы.

Важно! Оригиналы документов кандидаты предоставляют по прибытии в вуз.

Топ-5 шагов для того, чтобы поступить в российский вуз?

Необходимо зарегистрироваться и заполнить форму заявки онлайн; Определиться с вузом - есть возможность выбрать до шести университетов; Приложить копии всех документов; Пройти конкурсный отбор в своей стране; Приехать в Россию учиться.

Сколько мест выделили в вузах РФ для абитуриентов из Молдовы

На 2020 год Россия выделила 15 тысяч бюджетных мест для получения высшего образования иностранными гражданами. На долю абитуриентов из Молдовы приходится более 500 мест.

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"Ранее используемая система RUSSIA.STUDY более не имеет права вести регистрацию граждан для участия в квотной кампании", - отметили в представительстве Россотрудничества в Молдове.

С подробной инструкцией по регистрации, а также с перечнем необходимых документов, со списком профилирующих предметов и отборочных испытаний можно ознакомиться на сайте Российского центра науки и культуры.

В случае возникновения вопросов после внимательного изучения информации на официальном сайте квотной кампании, обращайтесь по адресу электронной почты edu.md@yandex.ru.

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