В Молдове еще два пациента с подозрением на коронавирус

Власти республики продолжают бороться за то, чтобы "уханьская пневмония" не проникла в страну, однако периодически возникают случаи, требующие самого пристального внимания.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. В Молдове зарегистрировано два новых случая, вызывающих подозрения на инфицирование коронавирусом, сообщили в Национальном агентстве по общественному здоровью (НАОЗ).

Как уточнил источник, под подозрением два человека, недавно вернувшиеся из Италии, из зон повышенного риска распространения COVID-19.

"В четверг будут проведены тесты на наличие у пациентов коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении НАОЗ.

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, за последние сутки в Молдове не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавируса.

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Там добавили, что в этот период в клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ обратились 44 человека, диагнозы - грипп, острые инфекции верхних дыхательных путей, тяжелые респираторные инфекции, а также пищевые отравления.

"Желтый код" в Молдове

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.

Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.

Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела.

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