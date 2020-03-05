Мунтяну: виновных в передаче аэропорта в концессию надо выявить и наказать

Выбор концессионера кишиневского аэропорта проходил непрозрачно, а сделка нанесла серьезный ущерб государству. Об этом заявил на брифинге председатель парламентской комиссии по контролю государственных финансов Игорь Мунтяну.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Комментируя итоги аудиторской проверки Счетной палатой процесса передачи аэропорта в концессию, депутат заявил, что в деятельности "Avia Invest" по управлению аэропортом "практически не существует области, в которой не были бы отмечены грубые нарушения концессионных обязательств и условий использования государственных активов".

Нарушения были зафиксированы уже при подписании контракта, а концессионер начал нарушать инвестиционные обязательства уже на старте своей деятельности, подчеркнул Мунтяну.

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Так, компания "Avia Invest" на первом этапе инвестировала только половину средств, которые была обязана вложить в развитие аэропорта. Второй этап инвестирования, который планировался на 2017 год, так и не был начат, хотя пассажиропоток воздушной гавани составил в этом году около 2,6 миллиона человек.

По словам Мунтяну, деятельность концессионера осуществлялась практически полностью за счет доходов, полученных от аэропортовых сборов, а остальное покрывалось за счет операций в оффшорах.

"Профильные структуры обязаны предпринять все необходимые меры, чтобы защитить интересы государства и восстановить статус аэропорта Кишинева как стратегически важного объекта инфраструктуры, который не подлежит передаче в частные руки", — сказал Мунтяну.

Следственным органам необходимо выявить и наказать виновных, "ответственных за подписание концессионного контракта и участников этой мошеннической сделки", заключил председатель комиссии по контролю государственных финансов.

Что происходит вокруг концессии на аэропорт Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики намерены добиваться через суд, куда уже были направлены документы.

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Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.