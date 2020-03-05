14:54 05 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.45
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.70
Поиск
LIVE:
Парламент

Стартовали переговоры между ПСРМ и ДПМ: первые заявления о коалиции - видео

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
147 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200305/29426867.html

Первые переговоры рабочих групп Партии социалистов (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ) стартовали в четверг. Представители политформирований обсуждают создание коалиции в парламенте.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. В основу соглашения о формировании коалиции между Демократической партии и Партии социалистов ляжет тот план, который ранее ПСРМ и блоком ACUM. Об этом по итогам переговоров заявили демократ Дмитрий Дьяков и социалист Влад Бэтрынча.

Так, по словам Дьякова, в системе власти является "гарантом того, что Молдова не свернёт с европейского пути". Он подчеркнул, что фракция Демпартии претендует на 50 процентов министерских портфелей в будущем правительстве. Однако, о каких именно министерствах идет речь, он не уточнил.

"Мы не просто продолжим реализацию соглашения, заключенного с ЕС, мы даже закроем задолженности. Переговоры проходили в дружеской атмосфере. Мы не обсуждали, какие-то конкретные институты, а области деятельности. Мы заинтересованы в области внешней политики, а так же наших отношений с ЕС", - заявил основатель Демпартии.

Ранее представители ПСРМ  озвучили три вероятных сценария для Молдовы: 

-  работа правительства без стабильной политической поддержки;

- политическое партнерство ПСРМ и ДПМ; 

- досрочные парламентские выборы в ноябре, которые пройдут одновременно с президентскими.

Представители ПСРМ уверены, что наиболее выгодным вариантом для страны станет именно коалиция двух партий.

После переговоров ДМП должны решить, вернуться ли они к власти, но на этот раз в альянсе с социалистами. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Игроки в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Польши и России.
Работы фотокора "Россия сегодня" признаны лучшими на конкурсе в США
США не считают Россию угрозой странам Балтии, но продолжают наращивать войска у границы
США не считают Россию угрозой странам Балтии, но наращивают войска у границы
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться