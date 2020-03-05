Стартовали переговоры между ПСРМ и ДПМ: первые заявления о коалиции - видео

Первые переговоры рабочих групп Партии социалистов (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ) стартовали в четверг. Представители политформирований обсуждают создание коалиции в парламенте.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. В основу соглашения о формировании коалиции между Демократической партии и Партии социалистов ляжет тот план, который ранее ПСРМ и блоком ACUM. Об этом по итогам переговоров заявили демократ Дмитрий Дьяков и социалист Влад Бэтрынча.

Так, по словам Дьякова, в системе власти является "гарантом того, что Молдова не свернёт с европейского пути". Он подчеркнул, что фракция Демпартии претендует на 50 процентов министерских портфелей в будущем правительстве. Однако, о каких именно министерствах идет речь, он не уточнил.

"Мы не просто продолжим реализацию соглашения, заключенного с ЕС, мы даже закроем задолженности. Переговоры проходили в дружеской атмосфере. Мы не обсуждали, какие-то конкретные институты, а области деятельности. Мы заинтересованы в области внешней политики, а так же наших отношений с ЕС", - заявил основатель Демпартии.

Ранее представители ПСРМ озвучили три вероятных сценария для Молдовы:

- работа правительства без стабильной политической поддержки;

- политическое партнерство ПСРМ и ДПМ;

- досрочные парламентские выборы в ноябре, которые пройдут одновременно с президентскими.

Представители ПСРМ уверены, что наиболее выгодным вариантом для страны станет именно коалиция двух партий.

После переговоров ДМП должны решить, вернуться ли они к власти, но на этот раз в альянсе с социалистами.

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