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Национальный банк Молдовы

Нацбанк прокомментировал обыски и задержания в своей штаб-квартире

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200305/29427672/natsbank-prokommentiroval-obyski-i-zaderzhaniya-v-svoey-shtab-kvartire.html

НБМ выразил обеспокоенность в связи с публичными заявлениями и действиями, которые "подрывают моральный дух сотрудников учреждения".

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Исполнительный комитет НБМ сделал заявление в связи со следственными действиями, которые были проведены утром в четверг, 5 марта, в здании Национального банка Молдовы по делу о "краже миллиарда".

Национальный банк всегда сотрудничал со следственными органами в делах и расследованиях в банковском секторе, и будет продолжать это сотрудничество, говорится в заявлении.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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Руководство НБМ выразило надежду, что расследование будет проведено профессионально, объективно и выявит "истинных виновников" банковского мошенничества. Следственные действия не повлияют на способность учреждения выполнять свои надзорные функции, подчеркнул Нацбанк.

В то же время НБМ выразил обеспокоенность "в связи с многочисленными публичными заявлениями и действиями, которые подрывают моральный дух сотрудников и влияют на способность Национального банка выполнять свои функции профессионально и независимо".

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Сотрудники Нацбанка, которые "участвовали в сегодняшних действиях", проявили профессионализм и самоотверженность, активно участвуя в реформе банковского сектора, также говорится в заявлении Исполнительного комитета НБМ.

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Теги:
кража века, Нацбанк


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