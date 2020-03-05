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Здание Конституционного суда Молдавии, архивное фото.

Глава КС о том, кто будет ездить на машине за 615 тысяч леев - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200305/29429042/glava-ks-o-tom-kto-budet-ezdit-na-mashine-za-615-tysyach-leev-video.html

Председатель Конституционного суда Молдовы Владимир Цуркан в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, зачем была приобретена машина класса "люкс" стоимостью свыше 30 тысяч евро.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. В Конституционный суд Молдова часто приезжают зарубежные делегации, их представителей необходимо встречать должным образом, для этого необходим достойный автомобиль. Об этом в эфире программы ”Logica Puterii” в радиостудии Sputnik Молдова рассказал председатель Конституционного суда Владимир Цуркан.

Остальные автомобили, находящиеся на балансе Конституционного суда республики, были распределены между его членами путем жеребьевки, а новый автомобиль, скорее всего достанется будет в распоряжении первого лица. 

"Эта машина будет перевозить меня, поскольку именно глава Конституционного суда является тем, кто встречает иностранные делегации. Нам была необходима эта машина, в том числе для того. чтобы встретить председателя Венецианской комиссии, который приезжал в Кишинев на 25-летие Конституционного суда", - заявил Цуркан.

Собеседник также поделился деталями относительно плана госзакупок для Суда. В частности, порядка 250 тысяч леев будет потрачено на ремонт его здания в 2020 году. Еще около 400 тысяч пойдет на услуги охраны. Но машину класса "люкс" удалось приобрести со значительной скидкой. Изначально ее стоимость составляла 800 тысяч леев, а продали ее КС за 615 тысяч.

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Теги:
судьи, конституционный суд, автомобили


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