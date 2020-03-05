Глава КС о том, кто будет ездить на машине за 615 тысяч леев - видео

Председатель Конституционного суда Молдовы Владимир Цуркан в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, зачем была приобретена машина класса "люкс" стоимостью свыше 30 тысяч евро.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. В Конституционный суд Молдова часто приезжают зарубежные делегации, их представителей необходимо встречать должным образом, для этого необходим достойный автомобиль. Об этом в эфире программы ”Logica Puterii” в радиостудии Sputnik Молдова рассказал председатель Конституционного суда Владимир Цуркан.

Остальные автомобили, находящиеся на балансе Конституционного суда республики, были распределены между его членами путем жеребьевки, а новый автомобиль, скорее всего достанется будет в распоряжении первого лица.

"Эта машина будет перевозить меня, поскольку именно глава Конституционного суда является тем, кто встречает иностранные делегации. Нам была необходима эта машина, в том числе для того. чтобы встретить председателя Венецианской комиссии, который приезжал в Кишинев на 25-летие Конституционного суда", - заявил Цуркан.

Собеседник также поделился деталями относительно плана госзакупок для Суда. В частности, порядка 250 тысяч леев будет потрачено на ремонт его здания в 2020 году. Еще около 400 тысяч пойдет на услуги охраны. Но машину класса "люкс" удалось приобрести со значительной скидкой. Изначально ее стоимость составляла 800 тысяч леев, а продали ее КС за 615 тысяч.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK