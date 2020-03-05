Спецтехника, подаренная Россией, начала мыть улицы в Кишиневе

Многофункциональная техника на шасси грузовиков "КАМАЗ" может быть использована для очистки дорог от снега, и гололеда, а также для уборки.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. На улицы Кишинева, после долгого перерыва, снова вышли поливальные машины. Современная коммунальная техника прошлась по главным транспортным магистралям столицы, смывая мусор и грязь с проезжей части.

"Мы начали. Вечером были отмыты многие магистральные улицы", - написал в Facebook генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, эта практика будет распространена и на другие транспортные артерии столицы.

На видео, которое опубликовал градоначальник, дороги Кишинева моют специализированные автомобили "КАМАЗ", которые были подарены молдавской столице властями России.

Многофункциональная техника на шасси грузовиков "КАМАЗ" может быть использована для очистки дорог от снега, гололеда и для мойки улиц.

Коммунальные машины были выделены Кишиневу по просьбе президента Молдовы Игоря Додона в ходе его встреч в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным. На эти цели правительство Российской Федерации выделило 100 миллионов рублей из Резервного фонда, ранее заявлял Додон.

Додон: в Молдову прибыла первая партия российских "Камазов">>>

Первая партия автомобилей прибыла в Молдову в феврале 2019 года.

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