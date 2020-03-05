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Коммунальная спецтехника из России в Кишиневе.

Спецтехника, подаренная Россией, начала мыть улицы в Кишиневе

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200305/29431154/v-kishineve-snova-nachali-myt-ulitsy-cheban-pokazal-video.html

Многофункциональная техника на шасси грузовиков "КАМАЗ" может быть использована для очистки дорог от снега, и гололеда, а также для уборки.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. На улицы Кишинева, после долгого перерыва, снова вышли поливальные машины. Современная коммунальная техника прошлась по главным транспортным магистралям столицы, смывая мусор и грязь с проезжей части.

"Мы начали. Вечером были отмыты многие магистральные улицы", - написал в Facebook генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, эта практика будет распространена и на другие транспортные артерии столицы.

На видео, которое опубликовал градоначальник, дороги Кишинева моют специализированные автомобили "КАМАЗ", которые были подарены молдавской столице властями России.

Ион Чебан и Сергей Собянин на встрече в Москве, 28 ноября 2019 г.
© Photo : Facebook / Ion Ceban
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Многофункциональная техника на шасси грузовиков "КАМАЗ" может быть использована для очистки дорог от снега, гололеда и для мойки улиц.

Коммунальные машины были выделены Кишиневу по просьбе президента Молдовы Игоря Додона в ходе его встреч в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным. На эти цели правительство Российской Федерации выделило 100 миллионов рублей из Резервного фонда, ранее заявлял Додон.

Додон: в Молдову прибыла первая партия российских "Камазов">>>

Первая партия автомобилей прибыла в Молдову в феврале 2019 года.

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Теги:
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