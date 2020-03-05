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Биолаборатория.

Официально: подтвердилось ли наличие коронавируса у двух граждан Молдовы

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (85)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200305/29431885/stalo-izvestno-bolny-li-dvoe-grazhdan-moldovy-koronavirusom.html

Наши соотечественники вернулись из зоны риска в Италии. После приезда у них проявились симптомы, характерные для вирусной пневмонии, в связи с чем их отправили сдать анализы.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. Результаты теста на коронавирус в лаборатории показал, что двое граждан Молдовы, вернувшихся из Италии, не инфицированы COVID-19. Об этом сообщили во второй половине четверга в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

"Пробы, взятые у  наших граждан, и направленные в лаборатории, показали, что эти люди не заражены", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Национальное агентство по общественному здоровью объявило о еще двух возможных случаях коронавируса в Молдове.

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Эта информация стала известна в четверг утром в ходе заседания национального штаба по контролю за распространением COVID-19.

"Желтый код" в Молдове

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.

Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (85)

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