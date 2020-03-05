Официально: подтвердилось ли наличие коронавируса у двух граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. Результаты теста на коронавирус в лаборатории показал, что двое граждан Молдовы, вернувшихся из Италии, не инфицированы COVID-19. Об этом сообщили во второй половине четверга в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.
"Пробы, взятые у наших граждан, и направленные в лаборатории, показали, что эти люди не заражены", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее Национальное агентство по общественному здоровью объявило о еще двух возможных случаях коронавируса в Молдове.
Доктор Леонид Рошаль: коронавирус не намного страшнее обычного гриппа>>>
Эта информация стала известна в четверг утром в ходе заседания национального штаба по контролю за распространением COVID-19.
"Желтый код" в Молдове
Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.
Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.
Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.
Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK