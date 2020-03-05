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В Молдове построят станции зарядки электромобилей

Инновации в быту - в Кишиневе появятся станции зарядки электромобилей

© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200305/29432052/innovatsii-v-bytu-v-kishineve-poyavyatsya-stantsii-zaryadki-elektromobiley.html

Премьер-министр Молдовы посетил компанию, которой предстоит построить и оборудовать десятки станций зарядки электромобилей, в скором времени начнутся работы по их возведению.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. В Молдове будет создана сеть зарядных станций для электромобилей, 20 из них построят в столице, а еще 20 по всей республике. Об этом автор проекта Кирилл Габурич рассказал главе кабинета министров Иону Кику, который посетил компанию, которая займется воплощением этой инициативы.

В Молдове построят станции зарядки электромобилей
© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
Процесс зарядки.

Электромобили будут заряжать, так называемой, "зеленой" электроэнергией, вырабатываемой солнечными батареями. В Кишиневе планируется создать целый парк таких генерирующих мощностей, еще одну аналогичную станцию построят в Комрате. 

В Молдове построят станции зарядки электромобилей
© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
Технические детали.

Представители компании-инвестора сообщили премьер-министру, что в случае, если в республике буден отдан приоритет использованию "зеленой" электроэнергии, финансовые вливания в развитие парков солнечных батарей возрастут.

В Молдове построят станции зарядки электромобилей
© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
И финансовая составляющая.

У компании большие планы по расширению сети зарядных станций и созданию парков солнечных батарей по республике на ближайшие 4 года, об этом свидетельствуют объему инвестиций. В развитие зарядных станций будет вложено 500 тысяч евро, а на выработку натуральной электроэнергии пойдет 15 миллионов евро.

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