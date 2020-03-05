Инновации в быту - в Кишиневе появятся станции зарядки электромобилей

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. В Молдове будет создана сеть зарядных станций для электромобилей, 20 из них построят в столице, а еще 20 по всей республике. Об этом автор проекта Кирилл Габурич рассказал главе кабинета министров Иону Кику, который посетил компанию, которая займется воплощением этой инициативы.
Электромобили будут заряжать, так называемой, "зеленой" электроэнергией, вырабатываемой солнечными батареями. В Кишиневе планируется создать целый парк таких генерирующих мощностей, еще одну аналогичную станцию построят в Комрате.
Представители компании-инвестора сообщили премьер-министру, что в случае, если в республике буден отдан приоритет использованию "зеленой" электроэнергии, финансовые вливания в развитие парков солнечных батарей возрастут.
У компании большие планы по расширению сети зарядных станций и созданию парков солнечных батарей по республике на ближайшие 4 года, об этом свидетельствуют объему инвестиций. В развитие зарядных станций будет вложено 500 тысяч евро, а на выработку натуральной электроэнергии пойдет 15 миллионов евро.
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