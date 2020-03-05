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Общественный транспорт

Автоперевозчики: с 9 марта возможно возвращение микроавтобусов на маршруты

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200305/29432453/aleksa-s-9-marta-vozmozhno-vozvraschenie-mikroavtobusov-na-marshruty.html

Администраторы линий поддержали призыв муниципального советника Корнелиу Пынти восстановить работу, прерванную 2 марта 2020 года.

КИШИНЕВ, 5 мар  – Sputnik. "Маршрутки" № 108, 135, 175 и 178 могут снова вернуться на линии, по крайней мере частично, с понедельника, 9 марта.

Об этом заявил глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.

"Мы поддерживаем призыв господина Пынти о восстановлении муниципальных маршрутов, пока не найдем приемлемого для всех решения в ходе публичных переговоров", - заявил он.

Алекса считает, что стороны должны продолжить диалог.

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© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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"Я вижу только два варианта - либо корректировка тарифа в зависимости от расходов на обслуживание микроавтобусов, либо выделение субсидии для операторов маршрутных такси", - уточнил он специально для корреспондента Sputnik.

Собеседник подчеркнул, что предпочитает второй вариант, так как, по его мнению, муниципальный совет может выделить деньги владельцам "маршруток" через сокращение субсидий предприятию "Городской автобусный парк" и Управлению электротранспорта Кишинева.

"Никаких негативных последствий для муниципального бюджета не будет", -  считает он.

По словам Алексы, пассажирам такое решение тоже будет на руку, потому что они смогут продолжить ездить на "маршрутках" по тарифу три лея.

Автобус, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / Athena24
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Ранее вице-примар Илие Чебан Кишинева заявлял о том, что столичные власти выделят большее количество муниципальных автобусов, троллейбусов и микроавтобусов для обслуживания тех районов столицы и пригородов, где прекратили курсировать 50 машин по маршрутам № 108, 129, 135,175 и 178, чтобы пассажиры не испытывали трудностей из-за данных изменений.

Также стало известно, что примэрия намерена закупить до конца года 100 белорусских автобусов для повышения качества транспортных услуг в Кишиневе. Их будут собирать на базе муниципального автобусного парка, что обеспечит и рабочие места. Также планируется сборка 50 новых троллейбусов и обустройство 10 тысяч парковочных мест для автомобилей.

Планы столичной администрации были одобрены премьер-министром Ионон Кику.

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