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В Бельцах неизвестные уничтожают детские площадки

Разгул вандализма в Бельцах - неизвестные уничтожают детские площадки

© Photo : Primăria Municipiului Bălți
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200305/29432607/razgul-vandalizma-v-beltsakh-neizvestnye-unichtozhayut-detskie-ploschadki.html

Сразу по нескольким адресам в северной столице Молдовы неизвестные изуверски портят места активного отдыха малышей.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. Представители муниципального предприятия по жилищно-коммунальному хозяйству города Бельцы провели проверку технического состояния игровых площадок, установленных в городе в 2018 и 2019 годах.

К неприятному удивлению членов комиссии, установлены факты порчи муниципального имущества на детских площадках, расположенных по улицам: Болгарская, 80; Конева, 3;  Дечебал, 166; Колесова,4; Карасева, 51; Сучава, 7.

В Бельцах неизвестные уничтожают детские площадки
© Photo : Primăria Municipiului Bălți
Художества...

Руководство примэрии муниципия Бельцы обратилось к жителям города с просьбой бережно относиться к спортивным и игровым площадкам и их оборудованию.

В Бельцах неизвестные уничтожают детские площадки
© Photo : Primăria Municipiului Bălți
...и поломки.
"Напоминаем, что все элементы благоустройства, установленные на внутриквартальных территориях, приобретены за счет публичных средств", - сказано в обращении.

Муниципалитет также обратился к родителям детей, играющих на таких площадках, с просьбой следить за ситуацией и пытаться пресекать акты вандализма, научить своих чад бережному отношению к общественному имуществу.

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Теги:
детские площадки, Бельцы, вандализм


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