Разгул вандализма в Бельцах - неизвестные уничтожают детские площадки

Сразу по нескольким адресам в северной столице Молдовы неизвестные изуверски портят места активного отдыха малышей.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. Представители муниципального предприятия по жилищно-коммунальному хозяйству города Бельцы провели проверку технического состояния игровых площадок, установленных в городе в 2018 и 2019 годах.

К неприятному удивлению членов комиссии, установлены факты порчи муниципального имущества на детских площадках, расположенных по улицам: Болгарская, 80; Конева, 3; Дечебал, 166; Колесова,4; Карасева, 51; Сучава, 7.

Руководство примэрии муниципия Бельцы обратилось к жителям города с просьбой бережно относиться к спортивным и игровым площадкам и их оборудованию.

"Напоминаем, что все элементы благоустройства, установленные на внутриквартальных территориях, приобретены за счет публичных средств", - сказано в обращении.

Муниципалитет также обратился к родителям детей, играющих на таких площадках, с просьбой следить за ситуацией и пытаться пресекать акты вандализма, научить своих чад бережному отношению к общественному имуществу.

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