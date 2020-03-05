21:48 05 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.45
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.70
Поиск
Дни открытых дверей в Национальном банке Молдовы.

Дело о "краже века": экс-главе Нацбанка предъявлено обвинение в мошенничестве

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
357 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200305/29433664/delo-o-krazhe-veka-eks-glave-natsbanka-predyavleno-obvinenie-v-moshennichestve.html

В скором времени уголовно-процессуальные действия коснутся и других публичных и должностных лиц, замешанных в "исчезновении" миллиарда.  

КИШИНЕВ, 5 марта - Sputnik. Обыски в Национальном банке Молдовы (НБМ) завершились предъявлением обвинения его бывшему председателю в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Нацбанк прокомментировал обыски и задержания в своей штаб-квартире

Как сообщили в ведомстве, по результатам уголовно-процессуальных действий были задержаны четверо бывших и действующих членов руководства НБМ. Речь идет об экс-главе Нацбанка и его бывшем заместителе, а также о действующем зампреде банка и главе отделения. Более подробной информации в прокуратуре не дали.     

Трое подозреваются в участии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. А экс-председатель НБМ уже проходит обвиняемым по аналогичным статьям. Кроме того, в его отношении решается вопрос о предварительном аресте.   

"В будущем уголовно-процессуальные действия коснутся и других публичных и должностных лиц, замешанных в банковском мошенничестве", - утверждают в ведомстве.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Генпрокурор: Нацбанк непосредственно замешан в краже миллиарда
В четверг утром Антикоррупционная прокуратура провела следственные мероприятия в здании Национального банка Молдовы. Как сообщила Sputnik Молдова глава пресс-службы Генпрокуратуры Мария Виеру, эти действия связаны с делом о краже миллиарда из финансово-банковской системы.

Затем генеральный прокурор Александр Стояногло заявил журналистам, что санкционировал допрос и задержание бывшего главы НБМ Дорина Дрэгуцану, экс-замглавы НБМ Эммы Тэбырцэ, действующих зампредов НБМ Иона Стурзу и Аурелиу Чинчлей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Избавят ли граждан РМ от необходимости возвращать миллиард - мнение Додона
Ларюшина: разговоры о возврате миллиарда на данном этапе не имеют смысла
"Дело пахнет" крупными суммами - в казну возвращают украденный миллиард


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Весна в дендрарии: цветы распустились раньше срока.
Весна в кишиневском дендрарии - неповторимая красота просыпающейся природы
Российские танкисты разгромили условного противника в Кемеровской области
Российские танкисты разгромили условного противника
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться