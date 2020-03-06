Туберкулез наступает: в Приднестровье пытаются снизить показатели эпидемии

ТИРАСПОЛЬ, 6 мар – Sputnik. Межведомственная комиссия по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Тирасполе рассмотрела пятилетнюю госпрограмму по профилактике туберкулеза, которая должна переломить эпидемиологическую ситуацию в регионе.
За 2019 год в Приднестровье было выявлено 380 новых случаев туберкулезной инфекции, а значит на 100 тыс. населения пришелся 81 человек с этим заболеванием.
"Ситуация по туберкулезу в нашем регионе считается достаточно напряженной и носит характер эпидемии. Напомню, эпидемией считается заболевание туберкулезом свыше 50 человек на 100 тыс. населения", - рассказала главный внештатный фтизиатр Минздрава Кристина Албул.
В частности, противотуберкулезные диспансеры/кабинеты планируется обеспечить интернетом и оргтехникой для проведения видео контролируемого лечения на амбулаторном этапе. Одним из пунктов значится также запуск новой программы SIME TB. Она предполагает мониторинг и оценку случаев туберкулеза в электронной базе данных.
Всего по программе "Профилактика туберкулеза 2021-2025 годов" запланировано более 96 млн. приднестровских рублей (около $6 млн.).
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