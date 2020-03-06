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Туберкулез

Туберкулез наступает: в Приднестровье пытаются снизить показатели эпидемии

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200306/29428206/tuberkulez-nastupaet-v-pridnestrove-pytayutsya-snizit-pokazateli-epidemii.html

Эпидемиологическая норма по случаям туберкулезной инфекции в приднестровском регионе превышена в полтора раза.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мар – Sputnik. Межведомственная комиссия по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Тирасполе рассмотрела пятилетнюю госпрограмму по профилактике туберкулеза, которая должна переломить эпидемиологическую ситуацию в регионе.

За 2019 год в Приднестровье было выявлено 380 новых случаев туберкулезной инфекции, а значит на 100 тыс. населения пришелся 81 человек с этим заболеванием.

"Ситуация по туберкулезу в нашем регионе считается достаточно напряженной и носит характер эпидемии. Напомню, эпидемией считается заболевание туберкулезом свыше 50 человек на 100 тыс. населения", - рассказала главный внештатный фтизиатр Минздрава Кристина Албул.

Микробиологическая лаборатория.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Как сообщили в Минздраве, целевая программа предусматривает проведение лечебно-диагностических и профилактических мероприятий на всех этапах ведения больных, а также лекарственное обеспечение, социальную поддержку лиц, получающих противотуберкулезную терапию, организацию мероприятий по повышению осведомленности о туберкулезе.

В частности, противотуберкулезные диспансеры/кабинеты планируется обеспечить интернетом и оргтехникой для проведения видео контролируемого лечения на амбулаторном этапе. Одним из пунктов значится также запуск новой программы SIME TB. Она предполагает мониторинг и оценку случаев туберкулеза в электронной базе данных.

Всего по программе "Профилактика туберкулеза 2021-2025 годов" запланировано более 96 млн. приднестровских рублей (около $6 млн.).

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Теги:
эпидемия, лечение туберкулеза, туберкулез, Приднестровье


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