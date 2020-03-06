Что ждет жителей Молдовы, у которых выявят коронавирус — план властей

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. О мерах, которые будут применены, если на территории Молдовы возникнет очаг распространения коронавируса, Sputnik Молдова рассказала государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Марина Головач.

© Sputnik / Rodion Proca Госсекретарь минздрава Марина Головач заверила, что в случае вспышки коронавируса в Молдове определены госпитальные базы, где будут лечить таких пациентов

"Тесты для пациентов с подозрением на коронавирус будут проводиться в лабораториях инфекционной больницы. В случае, если диагноз подтвердится, будут приняты все меры для изоляции носителей вируса и предотвращения распространения инфекции, - сообщила Головач. - Если мы получим положительный результат COVID-19, пациент будет находиться либо в больнице имени Тома Чорбэ, либо в другой больнице, если к этому будут показания. Если инфицирован ребенок, он поступит в детскую инфекционную городскую больницу".

Госсекретарь также заявила, что, если случай коронавируса подтвердится, будут подвергнуты эпидемиологическому исследованию все, с кем контактировал больной. Собранная информация будет в срочном порядке передана в первичные медико-санитарные учреждения.

"Такие пациенты будут изолированы дома и ежедневно будут строго контролироваться медицинским персоналом", - сказала представитель минздрава.

Головач отметила, что в настоящее время против COVID-19 применяется только симптоматическое лечение.

"Симптоматическое лечение является поддерживающей терапией, в том числе иммунной системы. Также больному предоставляется противовоспалительное и гормональное лечение, а в случае необходимости - искусственная вентиляция легких. Пациента не оставляют на дороге", - заявила госсекретарь.

Головач подчеркнула, что министерство здравоохранения будет строго придерживаться протоколов, установленных Всемирной организацией здравоохранения.

"У нас есть "план А", разработанный с участием экспертов ВОЗ для предполагаемого числа пациентов. Есть также и "план Б", если количество пациентов будет выше ожиданий, - рассказала госсекретарь минздрава. У нас уже подготовлены больницы, которые при необходимости будут принимать этих пациентов. Весь персонал больниц информирован и обучен, включая резервные медицинские учреждения, например, железнодорожная больница. В случае необходимости она будет полностью изолирована, принимая только пациентов с коронавирусом, чтобы предотвратить распространение инфекции".

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В настоящее время врачи проходят дополнительное обучение для оказания медицинской помощи возможным пациентам с коронавирусом.

Напомним, что у двухлетнего мальчика, который вернулся из Италии и был помещен в больницу имени Тома Чорбэ с кашлем и лихорадкой, присутствие вируса COVID-19 в организме не было подтверждено.

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