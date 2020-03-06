Запрет на парковку на главных улицах Кишинева: большие планы и меры наказания

Какие изменения претерпела схема организации движения в исторической части Кишинева, на каких улицах теперь запрещено парковаться, как будут наказываться водители за неправильную парковку и каковы дальнейшие планы столичной примэрии – читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. С 1 марта кишиневская примэрия ввела запрет на парковку на проезжей части и на тротуарах ряда улиц в Кишиневе.

Не парковаться

Соответствующее распоряжение подписал вице-примар Кишинева Виктор Киронда, а муниципальные службы незамедлительно приступили к его реализации.

Меры мэрии

Пресс-секретарь столичной примэрии Василий Кирилеску сообщил корреспонденту Sputnik Молдова, что муниципальное предприятие Exdrupo установит запрещающие знаки согласно схеме, скоординированной с Национальным инспекторатом патрулирования и Главным управлением транспорта и путей сообщения.

В столице много лет очень остро стоит проблема дорожных пробок, которые создаются из-за автомобилей, припаркованных на проезжей части, а городские власти пытаются найти решение.

"В центральной части города создается большой поток частного и общественного транспорта, образуются заторы. Троллейбусы и автобусы вынуждены объезжать автомобили слева, что создает препятствия для нормального дорожного движения" - подчеркнул Кирилеску.

По словам пресс-секретаря столичной примэрии, целью запрета парковки на главных улицах центральной части Кишинева является улучшение движения общественного транспорта, чтобы он курсировал без опозданий, и последующее обустройство для него специальной полосы. Так припаркованные машины не затруднят движение транспорта.

Тем временем, несмотря на запрет, на главных улицах города машины продолжают парковаться на тротуаре и проезжей части.



"Многоуровневые" планы

Пока патрульные инспекторы предупреждают водителей о введенных ограничениях. Когда закончится установка запрещающих знаков, будут применять штрафные санкции. Если водитель припаркуется на участке, где установлен запрещающий стоянку знак, его ждет штраф от 900 до 1 500 леев или 4 штрафных пункта согласно правилам ПДД.

На одном из заседаний муниципального совета Виктор Киронда сообщил, что примэрия параллельно работает над масштабным проектом по организации и систематизации парковок на второстепенных улицах, по которым не курсирует общественный транспорт.

Василий Кирилеску добавил, что в том же периметре улиц, где будут устанавливаться запрещающие знаки, в скором будущем обустроят парковочные места. Вторым этапом, который главное управление общественного транспорта планирует завершить до конца года, станет внесение поправок в проект организации дорожного движения и запрет на парковку на наиболее загруженных общественным транспортом улицах.

В декабре 2019 года председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная и столичный градоначальник Ион Чебан обсудили проблему парковок в молдавской столице, решению которой может помочь передача в ведение примэрии трех из пяти этажей многоуровневого гаража парламента.

Гречаная отметила, что этот вопрос будет поднят на заседании постоянного бюро высшего законодательного органа. Чебан, в свою очередь, проинформировал, что "вскоре будет представлена концепция по обустройству парковок по всей центральной зоне города".

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