Из здания мэрии - в Бубуечь: Чебан пригласил мунсоветников на заседание

Примар выразил сожаление, что некоторые муниципальные советники не придают значения транспортной проблеме муниципия Кишинев, поэтому ближайшее заседание муниципального совета состоится не в примэрии.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Ближайшее заседание столичного муниципального совета, запланированное на 10 марта, состоится в Городском автобусном парке.

Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан на своей странице в Facebook.

"Будем обсуждать только автобусы, как этого хотят PAS и DA. Увидим, что они будут делать", - подчеркнул он.

Также кишиневский генпримар уточнил, что последующие два заседания состоятся "у озер с полумиллионом кубических метров ила рядом с очистной станцией и в Бубуечь, где разразилась еще одна экологическая катастрофа".

Ранее примар заявлял, что ему жаль, что некоторые муниципальные советники не придают значения транспортной проблеме муниципия Кишинев, именно поэтому, по его мнению, "люди страдают из-за равнодушия этих народных избранников, которые радовались и аплодировали тому, что у жителей столицы не будет качественного транспорта".

По его словам, ряд советников не поддержал создание рабочей группы, которая должна была изучить все предложения по сборке 100 автобусов для Кишинева.

"Некоторые советники политизируют муниципальный совет, проявляя вопиющее безразличие к городу и защищая интересы компаний, владеющих микроавтобусами", - считает Чебан.

"Владельцы маршруток, - пишет генпримар, - предлагают предоставить этому виду транспорта субсидии из муниципального бюджета в размере нескольких десятков миллионов леев вместо того, чтобы поддержать закупку новых автобусов".

"Жители столицы будут вынуждены и дальше ходить пешком, если советники не проявят свою зрелость", - добавил он.

Чебан намерен настаивать на том, чтобы на следующей неделе "снова прийти на заседание столичного муниципального совета с этим проектом, со всеми предложениями и поправками, поступившими от каждой фракции".

"Я забочусь об этом городе и о жителях муниципия Кишинев, и хочу, чтобы у них был качественный и удобный общественный транспорт", - заверил Чебан.

В четверг, 5 марта, глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса заявил,что "маршрутки" № 108, 135, 175 и 178 могут снова вернуться на линии, по крайней мере, частично с понедельника, 9 марта.

Он считает, что перевозчики и примэрия должны продолжить диалог.

"Я вижу только два варианта - либо корректировка тарифа в зависимости от расходов на обслуживание микроавтобусов, либо выделение субсидии для операторов маршрутных такси", - уточнил он специально для корреспондента Sputnik.

Собеседник подчеркнул, что предпочитает второй вариант, так как, по его мнению, муниципальный совет может выделить деньги владельцам "маршруток" через сокращение субсидий предприятию "Городской автобусный парк" и Управлению электротранспорта Кишинева.

"Никаких негативных последствий для муниципального бюджета не будет", - считает он.

По словам Алексы, пассажирам такое решение тоже будет на руку, потому что они смогут продолжить ездить на "маршрутках" по тарифу три лея.

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