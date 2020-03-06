Технологичная почта в Молдове: теперь и с предоставлением онлайн услуг

Измененный закон будет регулировать как деятельность операторов в области почтовой связи, независимо от их вида собственности, так и механизм финансирования универсальной почтовой службы.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Почтовики смогут предоставлять онлайн услуги и выпускать электронные деньги. Это стало возможным благодаря внесению поправок в проект, утвержденный парламентом в окончательном чтении в пятницу, 6 марта.

Кроме того, предусматривается замена понятия "общедоступная почтовая сеть" на "почтовую сеть". Измененный закон будет регулировать как деятельность операторов в данной области, независимо от их вида собственности, так и механизм финансирования универсальной почтовой службы на условиях, гарантирующих постоянное предоставление этой услуги.

Планируется и внедрение принципов формирования тарифов. Они должны устанавливаться в зависимости от затрат и стимулировать предоставление эффективных универсальных почтовых услуг, быть прозрачными, недискриминационными и применяться по всей стране.

Таким образом, закон призван гарантировать, что все пользователи, независимо от географического положения, должны иметь доступ к предоставленным почтовым услугам, причем для слабовидящих и ряда других категорий почтовые услуги являются бесплатными.

В то же время, применение единого тарифа не исключает права поставщика универсальной почтовой услуги заключать индивидуальные соглашения о ценах с пользователями.

Также включены дополнительные положения об использовании персональных данных. Таким образом, поставщики почтовых услуг будут обрабатывать только те из них, которые строго необходимы в соответствии с законом о защите персональных данных.

Согласно Конвенции Всемирного почтового союза (ВПС), предлагается ввести положение о формулярах ВПС, а также изменить процедуру осуществления таможенного контроля.

Законодатели утверждают, что поправки в закон "О почтовой связи" не окажут негативного влияния на размер тарифов на почтовые услуги.

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