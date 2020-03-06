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Олег Васнецов

Посол России поздравил женщин нашей страны с наступающим праздником

© Photo : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200306/29445224/posol-rossii-v-moldove-moldavskim-zhenschinam-spasibo-chto-vy-vsegda-ryadom.html

Дипломат отметил, что этот день – замечательный повод выразить любовь и благодарность прекрасному полу.

КИШИНЕВ, 6 мар  – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил прекрасную половину Республики Молдова с "радостным и светлым весенним праздником" - наступающим 8 марта.

По его словам, это прекрасный повод выразить женщинам любовь и благодарность.

"Для всех мужчин весна начинается именно в Международный женский день, наполненный ароматом цветов и самыми искренними чувствами к нашим любимым женщинам: бабушкам, мамам, женам и дочерям" - подчеркнул глава российской дипмиссии.

Васнецов поблагодарил женщин нашей страны за то, что они окружают родных и близких теплом, наполняют этот мир красотой и заботой и вдохновляют на добрые дела.

Посол России пожелал прекрасной половине населения Молдовы "счастья, благополучия и всего наилучшего".

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