Посол России поздравил женщин нашей страны с наступающим праздником

Дипломат отметил, что этот день – замечательный повод выразить любовь и благодарность прекрасному полу.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил прекрасную половину Республики Молдова с "радостным и светлым весенним праздником" - наступающим 8 марта.

По его словам, это прекрасный повод выразить женщинам любовь и благодарность.

"Для всех мужчин весна начинается именно в Международный женский день, наполненный ароматом цветов и самыми искренними чувствами к нашим любимым женщинам: бабушкам, мамам, женам и дочерям" - подчеркнул глава российской дипмиссии.

Васнецов поблагодарил женщин нашей страны за то, что они окружают родных и близких теплом, наполняют этот мир красотой и заботой и вдохновляют на добрые дела.

Посол России пожелал прекрасной половине населения Молдовы "счастья, благополучия и всего наилучшего".

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