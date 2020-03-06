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Парламент поставил на паузу механизм сокращения срока осужденным

© AFP 2019 / NOEL CELIS
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200306/29445350/parlament-priostanovil-mekhanizm-sokrascheniya-sroka-osuzhdennym.html

Депутаты приостановили действие законоположения, которое предусматривает сокращение тюремного заключения в том случае, когда налицо отбывание наказания "в ненадлежащих условиях".

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Парламент утвердил мораторий на действие компенсационного механизма до 1 сентября 2020 года. За это время Минюст должен устранить проблемы его внедрения, а также разработать порядок оценки условий содержания. Соответствующее решение депутаты приняли в пятницу.

В пояснительной записке к законопроекту указанно, что мораторий необходим, дабы не извратить суть института исполнения наказания, а также процесса ресоциализации заключенных.

"Следует отметить, что некоторые широко освещенные случаи применения компенсационного механизма подорвали веру общества в уголовное преследование", - гласит текст пояснительной записки.

Кроме того, оказалось, что и судьи не верно пользуются этим инструментом. Согласно авторам законопроекта, служители Фемиды, правильно рассчитывая сокращение тюремного срока,  допускают серьезные ошибки при вынесении решения.

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Об этом же ранее говорил и.о. главы Национальной пенитенциарной администрации Владимир Кожокару. По его словам, в некоторых судебных решениях один день предварительного ареста в "ненадлежащих" условиях приравнивается к двум дням заключения, в других – к трём дням.

В итоге авторы законопроекта предложили приостановить действие законоположения до 1 сентября 2020 года.

За это время Минюст должен найти пути устранения проблем в процессе внедрения механизма, проанализировать положительные практики других стран, а также установить порядок оценки условий содержания в тюрьмах.
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Между тем, по данным Минюста, со дня вступления в силу компенсационного механизма – 1 января 2019 года – в суд были поданы свыше пяти тысяч заявлений.

Около полутора тысяч из них были удовлетворены.

Ранее благодаря этому механизму из тюрьмы раньше срока вышел бывший премьер Владимир Филат. В 2015 году он был приговорен к девяти годам тюрьмы за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию, из которых отбыл неполных пять лет.

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