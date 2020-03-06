Парламент поставил на паузу механизм сокращения срока осужденным

Депутаты приостановили действие законоположения, которое предусматривает сокращение тюремного заключения в том случае, когда налицо отбывание наказания "в ненадлежащих условиях".

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Парламент утвердил мораторий на действие компенсационного механизма до 1 сентября 2020 года. За это время Минюст должен устранить проблемы его внедрения, а также разработать порядок оценки условий содержания. Соответствующее решение депутаты приняли в пятницу.

В пояснительной записке к законопроекту указанно, что мораторий необходим, дабы не извратить суть института исполнения наказания, а также процесса ресоциализации заключенных.

"Следует отметить, что некоторые широко освещенные случаи применения компенсационного механизма подорвали веру общества в уголовное преследование", - гласит текст пояснительной записки.

Кроме того, оказалось, что и судьи не верно пользуются этим инструментом. Согласно авторам законопроекта, служители Фемиды, правильно рассчитывая сокращение тюремного срока, допускают серьезные ошибки при вынесении решения.

Об этом же ранее говорил и.о. главы Национальной пенитенциарной администрации Владимир Кожокару. По его словам, в некоторых судебных решениях один день предварительного ареста в "ненадлежащих" условиях приравнивается к двум дням заключения, в других – к трём дням.

В итоге авторы законопроекта предложили приостановить действие законоположения до 1 сентября 2020 года.

За это время Минюст должен найти пути устранения проблем в процессе внедрения механизма, проанализировать положительные практики других стран, а также установить порядок оценки условий содержания в тюрьмах.

Между тем, по данным Минюста, со дня вступления в силу компенсационного механизма – 1 января 2019 года – в суд были поданы свыше пяти тысяч заявлений.

Около полутора тысяч из них были удовлетворены.

Ранее благодаря этому механизму из тюрьмы раньше срока вышел бывший премьер Владимир Филат. В 2015 году он был приговорен к девяти годам тюрьмы за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию, из которых отбыл неполных пять лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK