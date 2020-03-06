Подтвердилось ли наличие коронавируса у шестерых сограждан: ответ Минздрава

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. В пятницу утром стало известно, что еще у одного обратившегося к врачам гражданина Молдовы выявлены симптомы коронавируса. Были взяты образцы для лабораторного исследования.
В течение дня стало известно, что случаев подозрения на новый вид пневмонии - больше. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты ожидало результаты по группе пациентов.
"На протяжении сегодняшнего дня тесты на коронавирус прошли шесть человек, у которых наблюдались симптомы заболевания", - говорится в сообщении ведомства. Прошедшие тест вернулись в Молдову из Италии и Китая.
По сообщению ведомства, поступившему во второй половине дня, наличие опасной инфекции ни у одного из шести граждан республики не подтвердилось.
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По данным, представленным Пограничной полицией Молдовы, число лиц, въехавших в республику за минувшие сутки превысило 19 тысяч человек, 275 из них прибыли из Италии.
"Желтый код" в Молдове
Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.
Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.
Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.
Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела.
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