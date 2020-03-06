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Всемирный банк.

Всемирный банк выдаст Молдове кредит на развитие высшего образования

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200306/29448161/vsemirnyy-bank-vydast-moldove-kredit-na-razvitie-vysshego-obrazovaniya.html

Пользу от внедрения проекта получат около ста тысяч учащихся высших учебных заведений и колледжей Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Вузы и колледжи Молдовы получит поддержку в виде кредита в размере 39,4 миллиона долларов, который был одобрен Советом исполнительных директоров Всемирного банка.

"В настоящее время система высшего образования в Молдове недостаточно ориентирована на существующий спрос на рынке труда, - заявила Анна Ахалкаци, глава представительства ВБ в Молдове. - Самыми большими проблемами для компаний являются немотивированные работники с неподходящими навыками".

Биологическая лаборатория.
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Как подчеркнул тот же источник, новая инициатива в данной области поможет людям "получить знания и навыки, необходимые для привлекательной работы в Молдове, без необходимости оставлять свои семьи в поисках лучшей жизни за границей".

Проект согласован с приоритетами Национальной стратегии развития "Молдова-2020", в которой подчеркивается важность адаптации системы образования страны к потребностям рынка труда.

Проект рассчитан на пять лет. В число бенефециаров проекта войдут 91 тысяча студентов вузов, 4100 учащихся педагогических колледжей, 4400 преподавателей.

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Кроме того, ожидается, что около 30 тысяч соискателей и 5 тысяч работодателей получат ощутимую пользу от новой информационной системы на рынке труда, которая разработана при поддержке проекта.

Со времени вступления Республики Молдова во Всемирный банк в 1992 году в стране были профинансированы 60 проектов на общую сумму в 1 миллиард долларов.

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