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Коронавирус.

Психологический порог пройден: в мире более 100 тысяч инфицированных COVID-19

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200306/29448357/psikhologicheskiy-porog-proyden-v-mire-bolee-100-tysyach-infitsirovannykh-covid-19.html

Число подхвативших коронавирусную инфекцию нового типа с сегодняшнего дня пошло на вторую сотню тысяч.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Число людей, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире, преодолело отметку в 100 тысяч человек. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post.

При этом более половины заболевших, свыше 55 тысяч человек, уже получили статус выздоровевших.

Медсестра в лаборатории
© Sputnik / Игорь Онучин
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По подсчетам китайской прессы, которая опирается на исследования государственных структур здравоохранения, в мире по состоянию на пятницу, 6 марта, зарегистрирован 100701 случай заражения.

Скончались от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, не менее 3454 человек.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи.

По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.

Коронавирус пока не перешел границы Молдовы

В пятницу, 6 марта в течение дня в Молдове тесты на коронавирус прошли 6 человек с подозрением на наличие инфекции. По сообщению Минздрава страны, все тесты дали негативный результат. 

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.

Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

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Теги:
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