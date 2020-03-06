Психологический порог пройден: в мире более 100 тысяч инфицированных COVID-19

Число подхвативших коронавирусную инфекцию нового типа с сегодняшнего дня пошло на вторую сотню тысяч.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Число людей, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире, преодолело отметку в 100 тысяч человек. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post.

При этом более половины заболевших, свыше 55 тысяч человек, уже получили статус выздоровевших.

По подсчетам китайской прессы, которая опирается на исследования государственных структур здравоохранения, в мире по состоянию на пятницу, 6 марта, зарегистрирован 100701 случай заражения.

Скончались от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, не менее 3454 человек.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи.

По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.

Коронавирус пока не перешел границы Молдовы

В пятницу, 6 марта в течение дня в Молдове тесты на коронавирус прошли 6 человек с подозрением на наличие инфекции. По сообщению Минздрава страны, все тесты дали негативный результат.

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.

Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

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