Врачи - во всеоружии: в Молдове предупреждают распространение коронавируса

В министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы озаботились защитой от коронавируса матерей и новорожденных

КИШИНЕВ, 7 мар Sputnik. Обучение медицинского персонала Института матери и ребенка по профилактике и борьбе с вирусом нового типа COVID-19 проходят специалисты этого медицинского учреждения. Об этом заявили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты на заседании оперативного штаба по профилактике и борьбе с инфицированием коронавирусом.

Такие меры необходимы, чтобы обезопасить новорожденных от вируса, охватившего целые регионы в мире и быстро приводящего к летальным исходам. © Sputnik / Алексей Сухоруков Неужели началось - у гражданина Молдовы подозревают коронавирус

Строгое соблюдение санитарных мер в Институте матери и ребенка, информирование рожениц и молодых мам о строгом соблюдении правил личной гигиены, систематической дезинфекции рук, внимание во время кормления малышей, меры предосторожности, симптомы, о появлении которых необходимо срочно рассказать врачу, - об этом и многом другом шла речь в ходе обучения медперсонала Института.

О мерах, которые будут применены, если на территории Молдовы возникнет очаг распространения коронавируса, Sputnik Молдова рассказала государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Марина Головач.

"Тесты для пациентов с подозрением на коронавирус будут проводиться в лабораториях инфекционной больницы. В случае, если диагноз подтвердится, будут приняты все меры для изоляции носителей вируса и предотвращения распространения инфекции. Если мы получим положительный результат COVID-19, пациент будет находиться либо в больнице имени Тома Чорбэ, либо в другой больнице, если к этому будут показания. Если инфицирован ребенок, он поступит в детскую инфекционную городскую больницу", - заявила Головач.

Госсекретарь также отметила, что, если случай коронавируса подтвердится, будут подвергнуты эпидемиологическому исследованию все, с кем контактировал больной. Собранная информация будет в срочном порядке передана в первичные медико-санитарные учреждения. © Sputnik / Алексей Сухоруков Коронавирус подтвержден еще у одного гражданина Молдовы

В то время как смертность от сезонного гриппа обычно не превышает 1%, для нового коронавируса показатель достигает 3,4%, о таких данных заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус.

"По всему миру скончалось порядка 3,4% от всех сообщенных случаях COVID-19. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1% зараженных", - сказал он.

Источник обратил внимание, что новый коронавирус не является атипичной пневмонией, ближневосточным респираторным вирусом и даже гриппом, это уникальный микроорганизм со своими особыми характеристиками.

"И COVID-19, и грипп приводят к заболеванию дыхательной системы и распространяются одинаково, через частички жидкости из носа или рта заболевшего. Однако между ними есть важная разница", - сказал Гебрейесус.

По его словам, COVID-19 не распространяется так же эффективно, как и грипп. В случае гриппа особую опасность представляют носители вируса, которые еще не заболели. С новым коронавирусом ситуация иначе.

Кроме того, только 1% заболевших COVID-19 не имеют симптомов заболевания, либо они проявляются у них в течение 2 дней. У людей также пока не выработался иммунитет к новому коронавирусу, поэтому он чаще развивается в серьезные формы, в отличие от гриппа.

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