Мэр Кишинева обратился к горожанам и рассказал, как наводят порядок в столице

Молдавскую столицу к теплому периоду года приводят в порядок, расчищая от мусора и грязи, важно, чтобы люди сами не превращали ситуацию в городе в хаос, об этом заявил генпримар Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Как сообщил генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан, в настоящее время во всех секторах столицы и на всех улицах проводится очистка мусора и ливневой канализации, чтобы в дождливую погоду магистрали города не превращались в полноводные реки.

Одной из немаловажных проблем, над которой сейчас работают сотрудники примэрии, является чистка деревьев. Жители Кишинева уже не раз становились заложниками ситуации, когда в предыдущие годы падающие во время сильного ветра сухие ветки калечили людей и приводили к гибели некоторых горожан.

Также, как уточнил Чебан, Кишинев начали мыть. Генпримар сообщил, что постепенно от многолетней грязи отмоют центральные улицы, а затем автомагистрали в секторах города. После этого, ближе к Пасхальным праздникам в белый цвет традиционно будут покрашены и тротуары на улицах города.

Столичный градоначальник распорядился в обязательном порядке установить камеры видеонаблюдения во всех восстановленных парках, разместить объявления с информацией о необходимости поддержания чистоты, а также о наказании, которое будет применяться в случае разбрасывания мусора или порчи муниципальной собственности.

Мэр города также попросил передать в ведение претур секторов все зоны отдыха в парках, скверы, пешеходные аллеи и дворы многоквартирных домов. Это связано с тем, что в настоящее время эти общественные пространства находятся на балансе некоторых управлений и за ними не следят должным образом, особенно в вопросах поддержания чистоты, благоустройства территории и городской мобильности.

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