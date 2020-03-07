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Ведутся работы по наведению порядка и чистоты в городе.

Мэр Кишинева обратился к горожанам и рассказал, как наводят порядок в столице

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200307/29445018/mer-kishineva-obratilsya-k-gorozhanam-i-rasskazal-kak-navodyat-poryadok-v-stolitse.html

Молдавскую столицу к теплому периоду года приводят в порядок, расчищая от мусора и грязи, важно, чтобы люди сами не превращали ситуацию в городе в хаос, об этом заявил генпримар Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Как сообщил генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан, в настоящее время во всех секторах столицы и на всех улицах проводится очистка мусора и ливневой канализации, чтобы в дождливую погоду магистрали города не превращались в полноводные реки. 

Ведутся работы по наведению порядка и чистоты в городе, за что я благодарен всем, кто к этому причастен.
© Photo : Facebook / Ion Ceban
В Кишиневе также проводят ремонт участков дорог.
Серьезное внимание сотрудники профильных служб примэрии уделили очистке территорий под мостами и возле водоемов - по берегам реки Бык и озер, расположенных в парках столицы. Об этом столичный градоначальник написал на своей странице в социальной сети Facebook. 
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Одной из немаловажных проблем, над которой сейчас работают сотрудники примэрии, является чистка деревьев. Жители Кишинева уже не раз становились заложниками ситуации, когда в предыдущие годы падающие во время сильного ветра сухие ветки калечили людей и приводили к гибели некоторых горожан. 

Также, как уточнил Чебан, Кишинев начали мыть. Генпримар сообщил, что постепенно от многолетней грязи отмоют центральные улицы, а затем автомагистрали в секторах города. После этого, ближе к Пасхальным праздникам в белый цвет традиционно будут покрашены и тротуары на улицах города. 

Ведутся работы по наведению порядка и чистоты в городе, за что я благодарен всем, кто к этому причастен.
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Наведение порядка в столице требует времени, но главное - начать.
"Ведутся работы по наведению порядка и чистоты в городе, за что я благодарен всем, кто к этому причастен. Участие каждого имеет значение. Примэрия наводит порядок, а граждан прошу соблюдать чистоту и сообщать, когда они видят какие-либо проблемы", - обратился Чебан к кишиневцам и гостям молдавской столицы.
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© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
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Столичный градоначальник распорядился в обязательном порядке установить камеры видеонаблюдения во всех восстановленных парках, разместить объявления с информацией о необходимости поддержания чистоты, а также о наказании, которое будет применяться в случае разбрасывания мусора или порчи муниципальной собственности.

Мэр города также попросил передать в ведение претур секторов все зоны отдыха в парках, скверы, пешеходные аллеи и дворы многоквартирных домов. Это связано с тем, что в настоящее время эти общественные пространства находятся на балансе некоторых управлений и за ними не следят должным образом, особенно в вопросах поддержания чистоты, благоустройства территории и городской мобильности.

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Теги:
обращение, Ион Чебан, порядок, Кишинев


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