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Весна, архивное фото.

Мужчины в Молдове должны знать, какие цветы дарить женщинам на 8 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200307/29445720/muzhchiny-dolzhny-znat-kakie-tsvety-darit-zhenschinam-na-8-marta.html

На пороге 8 марта — праздник, который все женщины ждут с трепетом и особой надеждой. В этот день всех прекрасных дам, не зависимо от статуса, можно порадовать любым подарком, сделанным с любовью и от всего сердца, но о выборе букета цветов также важно не забыть.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Лучший подарок для любой женщины в праздник — это цветы, так как именно посредством старинного языка цветов можно без слов выразить чувства признания, симпатии, дружбы и верности.

Язык цветов родился на Востоке, где женщинам запрещалось общаться с мужчинами. Поэтому, в основном они общались с помощью цветов, которым придавали различные оттенки чувств и настроения.

Начнем с розы – королевы цветов. Согласно легенде, роза росла без шипов в раю, и обрела их после грехопадения человека как напоминание о нем, тогда как запах, и красота цветов продолжают ассоциироваться с раем.

С давних пор розы служили лучшим средством для выражения чувств влюбленными и поклонниками дамам своего сердца. Выражение чувств и эмоций с помощью роз дошло и до наших дней.
Парк Валя Морилор
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Красная роза – символ любви, а бордовая – как и алая означают пылкое чувство влюбленности, неистовую страсть и восхищение. Белая — символ чистоты и невинности, розовая – символизируют элегантность и изысканность.

Синие или голубые розы — символ таинственности. Черные розы, так сложилось в истории, являются эмблемой печали и символом смерти.

Исходя из вышеизложенного, дарить розы можно всем, независимо от статуса и возраста, просто правильно подберите оттенок.

Гардения говорит, о тайной любви и восхищении, а астры — о любви, изящности и воспоминаниях. Гладиолус свидетельствует об искренности дарящего. Хризантемы — символ дружбы, поэтому не стоит их дарить, если вы хотите признаться кому-то в любви.

Бегония — считается намеком на то, что окружающие завидуют человеку, которому дарят эти цветы. Георгины могут сказать о том, что человек еще не готов к серьезным отношениям, поэтому подумайте прежде чем подарить их предмету своего сердца.

Молодым девушкам рекомендуется дарить цветы светлых оттенков. Например, белую лилию – символ чистоты и невинности. Также можно подарить все цветы белого или пастельных тонов.
Ион Ротару.
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Ландыш – символизирует возвращение счастья, жасмин – любезность, колокольчик – болтливость, маргаритка – невинность, мимоза – стыдливость и застенчивость, подснежник – утешение, орхидея – красоту, пион – стыд и так далее. 

Выбирая букет, следует помнить, что в разных традициях и культурах один и тот же цветок может означать противоположные вещи. Поэтому, при желании, вы можете вооружиться этими советами при выборе букетов для своих женщин, или смело дарить любые цветы и оттенки, в первую очередь исходя из предпочтений того, кому дарите.

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