10:50 07 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.42
  • RUB0.26
  • RON4.05
  • UAH0.70
Поиск
Ghiocei

Продажа каких цветов запрещена в Молдове - чем рискуют торговцы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
52 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200307/29449647/buket-zapret-prodaja.html

Несмотря на угрозу штрафов,  многие сельские жители собирают цветы, желая заработать дополнительные деньги.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Агентство по охране окружающей среды обратилось к жителям Молдовы с призывом не продавать и не покупать ранние весенние цветы. В ведомстве напомнили, что за сбор и продажу первоцветов предусмотрено наказание - штраф в размере 3000 леев, передает Sputnik.md.

Каждой женщине свой цветок на 8 Марта
© Sputnik /
Какие цветы дарить женщинам на 8 Марта

По данным Агентства, ущерб, нанесенный окружающей среде в результате сбора и торговли редкими видами цветов, включенными в Красную книгу страны, составляет от 75 до 125 леев за один экземпляр.

Несмотря на угрозу штрафов,  многие сельские жители собирают цветы, желая заработать дополнительные деньги.

В этом контексте Агентство по охране окружающей среды настоятельно призывает граждан не только воздерживаться от покупки редких видов растений, но и сообщать контролирующим органам о сборах, уничтожениях первоцветов

Красная книга Молдовы включает 118 находящихся под угрозой исчезновения растений. Среди них и весенние цветы- подснежники, ландыши, фиалки и др.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Весна в дендрарии: цветы распустились раньше срока.
Весна в кишиневском дендрарии - неповторимая красота просыпающейся природы
Прекращение огня и коридор безопасности: итоги переговоров Путина и Эрдогана
Прекращение огня и коридор безопасности: итоги переговоров Путина и Эрдогана
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться