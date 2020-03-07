Продажа каких цветов запрещена в Молдове - чем рискуют торговцы

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Агентство по охране окружающей среды обратилось к жителям Молдовы с призывом не продавать и не покупать ранние весенние цветы. В ведомстве напомнили, что за сбор и продажу первоцветов предусмотрено наказание - штраф в размере 3000 леев, передает Sputnik.md.

По данным Агентства, ущерб, нанесенный окружающей среде в результате сбора и торговли редкими видами цветов, включенными в Красную книгу страны, составляет от 75 до 125 леев за один экземпляр.

Несмотря на угрозу штрафов, многие сельские жители собирают цветы, желая заработать дополнительные деньги.

В этом контексте Агентство по охране окружающей среды настоятельно призывает граждан не только воздерживаться от покупки редких видов растений, но и сообщать контролирующим органам о сборах, уничтожениях первоцветов

Красная книга Молдовы включает 118 находящихся под угрозой исчезновения растений. Среди них и весенние цветы- подснежники, ландыши, фиалки и др.

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