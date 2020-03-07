13:00 07 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.42
  • RUB0.26
  • RON4.05
  • UAH0.70
Поиск

Ситуация с коронавирусом в Молдове за сутки - стоит ли волноваться

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
108 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200307/29449939/Situatsiya-s-koronavirusom-v-Moldove-za-sutki---stoit-li-volnovatsya.html

В Молдове будут консолидированы усилия по наблюдению за гражданами, вернувшимися из стран, где зарегистрированы вспышки коронавируса.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну предложила в субботу расширить заполнение эпидемиологических листков по отношению к пассажирам, прибывающим на территорию республики из стран, где зарегистрированы вспышки коронавируса и летальные исходы, вызванные его осложнениями. 

Это, по мнению главы Миннздрава, необходимо для качественного обеспечения эпидемиологической безопасности в стране и снижения рисков распространения вируса нового типа в Молдове. 

В ходе заседания оперативного штаба при Национальном агентстве общественного здоровья специалисты обсудили возможность публикации информационных бюллетеней для медицинских работников в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Этот дед покорил интернет. Танцем!
Youtube / За Великой Стеной Затаился Дракон
Назло заразе: крутой танец деда с внучками отвлекает от коронавируса

Благодаря своевременным мерам предосторожности и проверки всех лиц, въезжающих в Молдову с симптомами, вызывающими подозрения, за минувшие сутки Молдову удалось обезопасить от проникновения вируса нового типа - не было зарегистрировано ни одного случая. 

Всего за минувшие сутки в Молдову въехали 23956 человек, 2531 из них прибыли в страну воздушным путем - в Международный аэропорт Кишинева. Из Италии, где зарегистрирована вспышка вируса нового типа, в Молдову прибыли 276 человек. На въезде в страну гражданами, у которых заподозрили симптомы коронавируса, были заполнены 875 эпидемиологических бюллетеней, 3750 людей просканировали на тепловизоре для того, чтобы определить температуру тела.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

"Евровидение-2020" и коронавирус: отмена, перенос или смена формата конкурса
Новые данные: в Румынии девятый случай коронавируса
Неужели началось - у гражданина Молдовы подозревают коронавирус
Теги:
меры предосторожности, инфекция, коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Весна в дендрарии: цветы распустились раньше срока.
Весна в кишиневском дендрарии - неповторимая красота просыпающейся природы
Прекращение огня и коридор безопасности: итоги переговоров Путина и Эрдогана
Прекращение огня и коридор безопасности: итоги переговоров Путина и Эрдогана
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться