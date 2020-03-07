Ситуация с коронавирусом в Молдове за сутки - стоит ли волноваться

В Молдове будут консолидированы усилия по наблюдению за гражданами, вернувшимися из стран, где зарегистрированы вспышки коронавируса.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну предложила в субботу расширить заполнение эпидемиологических листков по отношению к пассажирам, прибывающим на территорию республики из стран, где зарегистрированы вспышки коронавируса и летальные исходы, вызванные его осложнениями.

Это, по мнению главы Миннздрава, необходимо для качественного обеспечения эпидемиологической безопасности в стране и снижения рисков распространения вируса нового типа в Молдове.

В ходе заседания оперативного штаба при Национальном агентстве общественного здоровья специалисты обсудили возможность публикации информационных бюллетеней для медицинских работников в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Благодаря своевременным мерам предосторожности и проверки всех лиц, въезжающих в Молдову с симптомами, вызывающими подозрения, за минувшие сутки Молдову удалось обезопасить от проникновения вируса нового типа - не было зарегистрировано ни одного случая.

Всего за минувшие сутки в Молдову въехали 23956 человек, 2531 из них прибыли в страну воздушным путем - в Международный аэропорт Кишинева. Из Италии, где зарегистрирована вспышка вируса нового типа, в Молдову прибыли 276 человек. На въезде в страну гражданами, у которых заподозрили симптомы коронавируса, были заполнены 875 эпидемиологических бюллетеней, 3750 людей просканировали на тепловизоре для того, чтобы определить температуру тела.

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