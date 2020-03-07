Весенние рекорды: молдавские фермеры ожидают ранний и богатый урожай

Теплая и бесснежная зима поставила перед фермерами новые задачи: удержать влагу в почве и быть готовыми к размножению вредителей, которые могли выжить на не промерзшей земле.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Весна вступила в свои права раньше срока, и это прибавило работы молдавским аграриям. Большинство из них их на несколько недель раньше приступили к подготовке к новому сельскохозяйственному сезону.

Сохранить остатки влаги

Фермер из Оргеевского района Александр Златин рассказал, что из-за дефицита осадков сейчас важно удержать те остатки влаги, которые еще сохранились в почве.

"Зимы в этом году не было, поэтому мы сейчас делаем раннюю подкормку. Это необходимо, чтобы не упустить зимнюю влагу", - рассказал Златин. © Sputnik / Евгения Новоженина От цен аж пупырышки: что происходит со стоимостью огурцов и помидоров в РМ

Фермер пояснил, что в качестве зимней подкормки использует минеральное удобрение "медленный азот". Если его не применять, то в лучшем случае можно рассчитывать на естественную урожайность пшеницы 2,5-3 тонны с гектара. Тогда как фермер ожидает 5-6 тонн. Как рассказал Златин, впервые за 30-летний стаж работы он приступил к подкормке почвы на две недели раньше срока. В прежние годы он начинал ее после 15 марта.

Овощи раньше срока

Теплая зима оказалась на руку овощеводам, которые выращивают свою продукцию в теплицах. Кроме того, что в этом году они сэкономили на дровах, первый урожай весенних витаминов можно будет ожидать совсем скоро.

Некоторые тепличные растения проклюнулись раньше срока. Среди рекордсменов по появлению на прилавках станет редиска. Как рассказал фермер Григорий Истратук, она появится уже во второй половине марта - на 10 дней раньше, чем ожидалось.

"В начале апреля мы посадим рассаду баклажан. Соответственно, они появятся на прилавках на 2 недели раньше, в начале июня", - отметил Истратук.

Некоторые опасения у аграриев вызывают вредители, которые могли перезимовать на теплой почве, которая не успела промерзнуть зимой. Однако они уверены, что справятся и с этой проблемой, главное - чтобы не было заморозков.

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