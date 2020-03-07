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Цветы, 8 марта

Спецоперация в Приднестровье к 8 Марта: и это вам не цветочки!

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200307/29452016/spetsoperatsiya-v-pridnestrove-k-8-marta-zhenschin-brali-tsvetochnym-shturmom.html

Приднестровские правоохранители не первый год оригинальным образом поздравляют дам с праздником весны. На сей раз женщин брали "цветочным" штурмом.

ТИРАСПОЛЬ, 7 мар – Sputnik. Каждый год к Международному женскому дню приднестровские правоохранители придумают новый эффектных ход, чтобы удивить прекрасных дам. На сей раз рыцари при погонах, на конях – на настоящих и железных, и без них, с мягким милым "подкатом" и с внезапным решительным спецзахватом, но неизменно с цветами в руках, пытались вызвать улыбку и радостный смех у женщин.

Судя по видео, которое подготовила пресс-служба МВД, у каждой, кого столь необычным образом одарили цветами, остались явно неизгладимые впечатления – так, очевидно, их никто еще не поздравлял с 8 Марта и праздником весны.

Некоторые, похоже, даже пережили чувство экстрима, когда их автомобиль вдруг останавливали автоинспекторы, или когда их кабинет "штурмовали" спецназовцы в масках, или когда участковый стучался в дверь или незнакомый мужчина в окно, хотя рабочий кабинет находится на этаже.

Возможно, мужчины таким образом хотели напомнить, что они - во все оружии и в форме, и что они и впредь будут оберегать спокойствие женщин на своем боевом посту и вне него. Ну и, конечно, что временами они могут приятно удивлять своими поступками.

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Теги:
8 Марта, Приднестровье


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