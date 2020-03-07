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Guvernul republicii Moldova

Экстренное заседание в кабмине Молдовы - обсудят ситуацию с коронавирусом

Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200307/29453631/kabmin-moldovy-sozyvaet-zasedanie-chtoby-obsudit-situatsiyu-s-koronavirusom.html

В пресс-службе правительства Молдовы сообщили, что 8 марта утром будет созвана Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здоровью.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Праздничный день в Молдове начнется с заседания спецкомиссии, где обсудят ситуацию с опасностью распространения коронавируса нового типа на территории республики. Заседание начнется в 08:00 утра, других подробностей в пресс-службе кабинета министров не представили. 

В субботу в министерство здравоохранения прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, о том, что один из пассажиров авиарейса Кишинев-Москва был заражен вирусом нового типа.
Coronavirus
© Sputnik / Алексей Даничев
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Национальный оперативный штаб при Минздраве РМ уже проинформировал власти России об этом инциденте. Официальный запрос с подтверждением случая заражения коронавирусом одного из граждан республики, вылетевшего из Кишинева, предстоит получить через министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, которое обратилось в российский МИД с этим вопросом. 

На предыдущем заседании Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью был объявлен "желтый код" в связи с опасностью распространения коронавируса на территории Молдовы. К таким мерам власти Молдовы подтолкнула вспышка вируса нового типа в северных регионах Италии, где трудятся много граждан нашей страны.

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Теги:
правительство, спецзаседание, коронавирус


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