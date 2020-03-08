Кишиневцы мечтают проехаться в таком такси: за рулем - необычный водитель

Молодая девушка из Кишинева сделал свое хобби профессией - она очень любит управлять автомобилем, поэтому решила совместить приятное с полезным и пойти работать в одну из столичных служб такси.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Молодая девушка, которая ежедневно садится за руль автомобиля модели "Skoda", у которого на крыше прикреплены "шашечки", рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что выходит на работу, как на праздник, и не считает профессию водителя такси исключительно мужской.

Ей очень нравится управлять автомобилем. Если представители некоторых других профессий с нетерпением дожидаются окончания рабочего дня, с усталостью ожидая заветного часа, когда можно уйти домой, то эта девушка просыпается с удовольствием и с хорошим настроением садится за руль.

Пассажиры, которые садятся в салон этой машины такси и видят девушку-таксиста, удивляются, им кажется необычным, что представительница прекрасного пола целую смену "крутит баранку". Некоторые, по словам Елены, с начала поездки даже проявляют недоверие, неоднократно проверяя, насколько надежно застегнут ремень безопасности. Но, стоит автомобилю тронуться с места, напряжение рассеивается и пассажир убеждается - девушка ведет машину аккуратно так, что позавидует любой заправский шофер-мужчина.

Елена не работает после 18:00 часов, в вечернюю и ночную смену, чтобы избежать конфликтных клиентов и не попасть в неприятные ситуации.

Девушка утверждает: ей нравится жить и работать в Кишиневе, поскольку дома она чувствует себя значительно лучше, чем за границей, даже при условии, что здесь заработать можно гораздо меньше.

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