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Такси

Кишиневцы мечтают проехаться в таком такси: за рулем - необычный водитель

© CC0 / Pixabay / MichaelGaida
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200308/29439709/kishinevtsy-mechtayut-proekhatsya-v-takom-taksi-za-rulem-neobychnyy-voditel.html

Молодая девушка из Кишинева сделал свое хобби профессией - она очень любит управлять автомобилем, поэтому решила совместить приятное с полезным и пойти работать в одну из столичных служб такси.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Молодая девушка, которая ежедневно садится за руль автомобиля модели "Skoda", у которого на крыше прикреплены "шашечки", рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что выходит на работу, как на праздник, и не считает профессию водителя такси исключительно мужской.

У нее есть среднее специальное образование, девушка является технологом в отрасли текстильной промышленности. Помимо этого Елена (так зовут девушку) окончила курсы маникюра, работала парикмахером, занималась торговлей, несколько лет провела на заработках за границей, но никогда еще не чувствовала себя лучше, чем сейчас, за рулем машины такси.
Такси.
© CC0 / Pixabay / emkanicepic
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Ей очень нравится управлять автомобилем. Если представители некоторых других профессий с нетерпением дожидаются окончания рабочего дня, с усталостью ожидая заветного часа, когда можно уйти домой, то эта девушка просыпается с удовольствием и с хорошим настроением садится за руль.

Пассажиры, которые садятся в салон этой машины такси и видят девушку-таксиста, удивляются, им кажется необычным, что представительница прекрасного пола целую смену "крутит баранку". Некоторые, по словам Елены, с начала поездки даже проявляют недоверие, неоднократно проверяя, насколько надежно застегнут ремень безопасности. Но, стоит автомобилю тронуться с места, напряжение рассеивается и пассажир убеждается - девушка ведет машину аккуратно так, что позавидует любой заправский шофер-мужчина.

Елена не работает после 18:00 часов, в вечернюю и ночную смену, чтобы избежать конфликтных клиентов и не попасть в неприятные ситуации. 

Девушка утверждает: ей нравится жить и работать в Кишиневе, поскольку дома она чувствует себя значительно лучше, чем за границей, даже при условии, что здесь заработать можно гораздо меньше.

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Теги:
8 марта, водитель, девушка, такси


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