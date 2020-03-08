Мужчины должны знать: почему "крафтовое" пиво в Молдове дороже заводского

Производитель "крафтового" пива Денис Буца, который полтора года назад превратил свое хобби в бизнес, объяснил, чем пенный напиток, производимый в заводских масштабах, отличается от того, над которым трудится группа из нескольких людей.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. "Крафтовое" пиво отличается от произведенного в заводских условиях специфическим вкусом и тем, что оно не проходит длительные процессы фильтрации. В нефильтрованном пиве процесс ферментации продолжается. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова заявил владелец небольшого цеха по производству пива Денис Буца.

Чтобы люди поняли различие двух видов пенного напитка, Буца привел в пример вкусовые отличия хлеба, выпеченного на заводе, и того, что приготовлен хозяйкой в домашних условиях.

"Крафтовое" пиво является нефильтрованным, его вкус совершенно не похож на пенный напиток фабричного производства. К примеру, из какого хлеба вы предпочтете сделать бутерброд - из заводского или из домашнего?", - отметил Буца. © Sputnik / Владимир Вяткин Вторая жизнь "пива фараонов": воссоздать древний продукт помогли археологи

Бизнес-приключения молодого предпринимателя началось полтора года тому назад, когда он решил открыть небольшую компанию по производству пива и маленький магазинчик прямо рядом с цехом, чтобы любители пенного напитка смогли оценить его вкус практически, не отходя от бочки.

"Я начал производить пиво полтора года назад. У меня было небольшое кафе, я решил сделать свой рецепт напитка, поскольку не имел целью выходить на большие масштабы производства", - рассказал мужчина.

Осенью прошлого года предприниматель получил помощь в размере 250 тысяч леев и сейчас планирует немного расширить свое производство, приобрести новую аппаратуру для производства напитка, столь любимого мужчинами.

"Документы я подал в ноябре и, вскоре, получил помощь от государства. Сейчас мы уже налаживаем аппаратуру, чтобы начать производство в гораздо больших объемах. Пока мы в состоянии произвести около тысячи литров пива в месяц, но после запуска новой технологической линии сможем достичь объемов в 40-50 тысяч литров, что позволит занять позиции уже на рынке страны", - отметил Буца.

Молодой предприниматель также рассказал, что не боится широкой конкуренции на рынке, поскольку отвечает за качество продукции лично.

"Цена на "крафтовое" пиво - значительно выше, чем на произведенное в заводских условиях. Однако, учитывая его вкус, многие покупатели отдают предпочтение именно пенному напитку, произведенному не в промышленных масштабах", - подытожил собеседник.

В настоящий момент, в рамках программы поддержки развития малого бизнеса, консультации в республике получили 2410 начинающих бизнесменов, а 1623 из них получили гранты, сумев расширить производство и обеспечить граждан Молдовы 4 тысячами новых рабочих мест.

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