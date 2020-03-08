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Тюльпаны

Терпеливые и нежные молдавские мамы - не забудьте сегодня их поздравить

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200308/29445285/terpelivye-moldavskie-mamy-ne-zabudte-segodnya-ikh-pozdravit.html

Одна из главных женщин на Земле для каждого из сыновей - это мать: в Международный женский день сыновья должны не забывать об этом, прийти к своим матерям с цветами и сказать одно простое слово - "спасибо".

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. То тепло и забота, которые щедро и безвозмездно дарят на протяжении все своей жизни матери своим детям, - бесценны. С самых малых лет ребенок становится для матери особым, святым человеком, которому она посвящает свою жизнь.

Первые шаги, первые слова малыша - ни одна мать никогда не забудет этого. Первые переживания за своего ребенка, а затем и более серьезные, когда он становится взрослым. Все невзгоды сына или дочери скапливаются в душе и сердце матери, все они впоследствии "прописываются" у нее на лице сетью морщин.
Мама, давай поиграем! - эмоциональное видео
© Sputnik /
"Мама, давай поиграем!" - эмоциональное видео

С самого детства все мы помним мамины блюда, пусть и самые простые - оладьи со сметаной, блины. Самый вкусный суп, самые вкусные голубцы и плацинды, конечно же, для многих из нас готовила именно она. 

Ее натруженные руки служат подтверждением тому, что семья для женщины - всегда на первом месте, а домашний очаг, за которым она неустанно следит - всегда теплый.

В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Пожалуйста, зайдите сегодня в гости к своим мамам, подарите букет цветов и расцелуйте. А если живете далеко и не смогли 8 марта приехать к ним — вспоминайте о мамах чаще, ведь они вас любили всегда. Напишите, позвоните им. Они всегда ждут своих детей. Несмотря ни на что…

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Теги:
праздник, 8 марта, поздравление, мама


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