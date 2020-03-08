Берегите женщин - останется ли в будущем в Молдове праздник 8 марта

Международный женский день давно и плотно вошел в жизнь нашего общества и отмечается с не меньшим энтузиазмом, чем такие народные праздники, как Новый год и Пасха.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Несмотря на всю торжественность даты 8 марта, порой, слышны голоса тех, кто утверждает, что это - устаревшая и сексистская затея, оскорбляющий современных женщин. Исчезнет ли Международный женский день? За разъяснением Sputnik Молдова обратился к психологу Елене Ковалевой.

"Это праздник, когда мы отмечаем отношения. Поэтому он является возможностью реализовать эти отношения. Ярко, представительно. Чтобы любимая женщина знала, что о ней думают и заботятся. Я не думаю, что этот праздник исчезнет. Он может изменить форму или привязку ко времени, но сам праздник нужен человеку", — сказала психолог. © Sputnik / Miroslav Rotari Включаем фантазию: как быстро сделать подарок на 8 марта - видео

Когда именно нужно начинать готовится к празднованию Международного женского дня? Зависит ли это от силы чувств?

"Думать целый год о 8 марта не стоит. Думаю, что достаточно после 14 февраля начинать думать о следующем празднике. Кстати, 14 февраля тоже праздник отношений и наше общество его приняло, хотя праздник новый и не традиционный для нас. И 8 марта праздник продолжится. Он никогда не уйдет в прошлое", — отметила Ковалева.

Международный женский день на пространстве Советского Союза начал шировок отмечаться после Великой Победы в 1945 году.

Валентина Терешкова полетела в космос в 1963 году — в это время женщины Швейцарии и Португалии еще не имели избирательных прав. И все обращались к нашим дамам гендерно-нейтрально — "товарищ".

Более теплое отношение к празднику у мужчин началось в 60-70 годах прошлого столетия. С тех пор и по сей день этот праздник в Молдове и постсоветских странах - поистине народный, мужчины стараются порадовать и удивить своих женщин, подарить им не только цветы, но и напомнить, как они их любят и ценят.

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