Чиновники, как экспонаты - отношение молодежи в Молдове к ним поражает

Многие молодые люди в республике заранее не верят чиновникам, считая, что, заявляя о борьбе с коррупцией, они все равно не в состоянии изменить ситуацию.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Порядка 350 молодых людей из Молдовы, представляющих 50 средних и высших учреждений образования страны, проходят в нынешнем году интерактивное обучение по борьбе с коррупцией на всех уровнях. Интересный интерактивный курс носит название "Quiz prointegritate" и организован Национальным антикоррупционным центром (НАЦ).

Обучение включает в себя этап подготовки, в ходе которого участники смогут ознакомиться с главными методиками противодействия взяточничеству, умению не поддаваться на уговоры людей, имеющих явные проблемы с неподкупностью.

Затем молодые люди смогут проверить свои навыки в рамках смоделированных сложных ситуаций, их которых им надо будет выйти, минуя возможность заплатить "мзду". © Photo : Serviciul de presă al CNA Как в Молдове происходит борьба с коррупцией - отчет НАЦ

Те участники реалистичной игры с множеством смоделированных житейских препятствий, встречающихся в молдавском обществе, которые не смогут их преодолеть, будут исключены из гонки за первенство. Победит тот, кто, пройдя через все вопросы и испытания, не заплатит ни одного виртуального бана мнимому госслужащему.

Целью этого обучения станет консолидация молодых людей вокруг навыков неподкупности на основе интерактивных ситуаций, рассказывающих о негативных последствиях феномена коррупции.

Необходимость давать взятки настолько прочно вошла в жизнь граждан Молдовы, что они отчасти с этим смирились, заявил корреспонденту Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

По словам эксперта, обыденным делом взятку считают те, кому за сорок.

"В социальное поведение наших граждан, преимущественно старшего возраста, вошло норма: они не винят людей, которые берут взятки или воруют "умеренно", — сказал Мокану корреспонденту Sputnik.

По словам социолога, резко негативно меняется отношение наших сограждан к тем должностным лицам, которые при зарплате в несколько тысяч леев умудряются строить двух или трехэтажные особняки, а также разъезжать на новеньких автомобилях класса "люкс".

Социолог утверждает, что каста коррупционеров в сознании нового поколения молодежи давно изжила себя. Молодые люди рассматривают взяточников, как то, что давно изжило себя, как экспонат, который срочно надо передать на хранение в музей.

Молодое поколение сатирически относится к представителям административных органов. А с уважением относятся к тем лидерам, которые отвергают взятку, как социальный феномен, эффективно руководят органами местной власти, строят, не "нагревая руки" при этом.

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