Благородные цели - каждый перед Пасхой может помочь бедным детям в Молдове

Четвертый год подряд организация "Ребенок-Общество-Семья" проводит в республике благотворительную акцию, целью которой является забота о детях из социально-уязвимых семей, живущих в крайней нищете.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Каждый гражданин Молдовы может онлайн перечислить денежные средства, на которые будут организованы бесплатные обеды для детей, живущих в бедных семьях. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала координатор благотворительного проекта Татьяна Кодряну.

Все перечисления людей пойдут на счет так называемого импровизированного ресторана на сайте www.rostulpostului.md, за эти средства дети из социально-уязвимых семей смогут выбрать понравившееся им блюдо. Перечисление можно сделать с банковской карты.

"Нам удалось заключить соглашения о сотрудничестве с администрацией 28 городов и сел нашей страны. Списки семей и детей, нуждающихся в помощи, нам предоставляют примары или социальные работники. Нашим специалистам удается решить самые сложные жизненные ситуации", - подчеркнула Кодряну.

Сегодня опыт благотворительной деятельности помогает представителям общественной организации проводить социальные акции на самом высоком уровне. Да и граждане нашей страны неравнодушны к судьбам тех, кому необходима помощь. В день, по статистике, жители страны осуществляют, как минимум 2 денежных перевода. Все желающие помочь нуждающимся детям могут сделать это до 18 апреля включительно.

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