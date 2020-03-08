12:38 08 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.42
  • RUB0.26
  • RON4.05
  • UAH0.70
Поиск
Детский сад

Благородные цели - каждый перед Пасхой может помочь бедным детям в Молдове

© CC0 / Pixabay / Regenwolke0
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200308/29453821/blagorodnye-tseli-kazhdyy-pered-paskhoy-mozhet-pomoch-bednym-detyam.html

Четвертый год подряд организация "Ребенок-Общество-Семья" проводит в республике благотворительную акцию, целью которой является забота о детях из социально-уязвимых семей, живущих в крайней нищете.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Каждый гражданин Молдовы может онлайн перечислить денежные средства, на которые будут организованы бесплатные обеды для детей, живущих в бедных семьях. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала координатор благотворительного проекта Татьяна Кодряну. 

Все перечисления людей пойдут на счет так называемого импровизированного ресторана на сайте www.rostulpostului.md, за эти средства дети из социально-уязвимых семей смогут выбрать понравившееся им блюдо. Перечисление можно сделать с банковской карты. 

Всего за 4 года благотворительной деятельности организацией было собрано порядка 190 тысяч леев. За эти деньги были обеспечены нужды 157 молдавских детей и их семей, либо посредством предоставления материальной помощи, либо через предоставление ряда дополнительных социальных услуг и льгот.
Детский сад
© CC0 / Pixabay / Regenwolke0
В Молдове будут уделять больше внимания здоровью детей – подробности

"Нам удалось заключить соглашения о сотрудничестве с администрацией 28 городов и сел нашей страны. Списки семей и детей, нуждающихся в помощи, нам предоставляют примары или социальные работники. Нашим специалистам удается решить самые сложные жизненные ситуации", - подчеркнула Кодряну.

Сегодня опыт благотворительной деятельности помогает представителям общественной организации проводить социальные акции на самом высоком уровне. Да и граждане нашей страны неравнодушны к судьбам тех, кому необходима помощь. В день, по статистике, жители страны осуществляют, как минимум 2 денежных перевода. Все желающие помочь нуждающимся детям могут сделать это до 18 апреля включительно.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Массовое отравление детей в гимназии на юге Молдовы: что предприняли власти
В Молдове будут уделять больше внимания здоровью детей – подробности
Пособия детям: государство меняет механизм выплат для некоторых категорий
Теги:
благотворительность, дети, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кто попал в сотню женщин, определивших облик столетия: версия журнала Time
Необычная профессия для девушки: к чему привела любовь к собакам в детстве
Необычная профессия для девушки: к чему привела любовь к собакам в детстве
8 Марта
Как появился международный женский день 8 марта

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться