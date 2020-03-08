Заседание в правительстве: есть ли опасность распространения коронавируса

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Граждан Молдовы ждут дома, откуда бы они не приезжали, но и они должны проявлять ответственность и не подвергать рискам здоровье других соотечественников, добирающихся с ними в республику. Женщина, госпитализированная с симптомами коронавируса в субботу, который подтвердился в лабораторных условиях, не проявила этой ответственности , подвергнув опасности здоровье других людей. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику на экстренном заседании специальной комиссии правительства, посвященном мерам по борьбе с распространением на территории нашей республики вируса нового типа.

"Эта женщина подвергла опасности целый ряд людей, как в аэропорту Италии, так и на борту самолета, направлявшегося в Кишинев. С борта самолета ее забрала машина скорой помощи, сейчас врачи борются за ее жизнь. Ее состояние здоровья врачи оценивают, как стабильное", - заявил Кику. © AFP 2019 / Miguel Medina Наши в Италии: молдавские гастарбайтеры - о ситуации с коронавирусом

Премьер подчеркнул, что осложняет ситуацию то, что у женщины есть ряд хронических заболеваний, особенно сахарный диабет.

На заседании пристствовали представители Всемирной организации здравоохранения в Молдове, за что Кику отдельно их поблагодарил, выразив уверенность, что конкретные шаги, совместные действия позволят избежать распространения вируса нового типа на территории страны.

В свою очередь, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Вирорика Думбрэвяну сообщила, что на данный момент все профильные медицинские стационары обеспечены необходимым перечнем препаратов для борьбы с коронавирусом. Более того, средства специальной защиты выданы всем врачам в стационарах, которые определены в республике для приема пациентов с подозрениями на вирус нового типа.

"Все медико-санитарные учреждения страны еженедельно снабжаются необходимыми медикаментами. Врачи и медперсонал своевременно проинформированы о методике лечения коронавируса, в этом существенную помощь нам оказали представители Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнула Думбрэвяну. Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы В Москве проверили гражданина Молдовы и ахнули - подозрение на коронавирус

Министр сообщила, что на заседании оперативного штаба при Национальном агентстве общественного здоровья было принято решение о дополнении информации, необходимой к внесению в эпидемиологические листки гражданами, въезжающими на территорию Молдовы.

В частности, эти листки будут заполнять люди, возвращающиеся в Молдову не только из стран, где зарегистрированы вспышки вируса нового типа, но и из тех государств, где заболеваемость коронавирусом носит пока лишь локальный характер, где выявлено всего несколько случаев.

"Все пассажиры, прибывающие в Молдову воздушным путем, обязаны будут заполнять такие листки. Что же касается наземного транспорта, то такие документы будут заполнять все пассажиры, приезжающие в Молдову из стран с повышенной опасностью распространения коронавируса", - отметила Думбрэвяну.

Граждане Молдовы, прибывающие на родину из стран, где есть вспышки вируса COVID-19, помещаются под карантин и содержатся в домашних условиях под наблюдением семейного врача. Всем будут выданы больничные листы, уточнила министр.

"Те лица, у которых есть признаки ОРВИ, немедленно изолируются. Необходимо помещать их в стационар, незамедлительно звонить в службу 112. Они будут находиться в стационаре до подтверждения или опровержения диагноза", - заявила глава Минздрава. © Sputnik / Yana Zaharova В Молдове еще два пациента с подозрением на коронавирус

За прошедшие сутки в Молдове были взяты 33 лабораторных анализа у лиц с подозрением на коронавирус. 32 из них показали негативный результат. В 28 случаях граждане с характерными симптомами ОРВИ прибыли из Италии, в 4 - из Китая.

Что же касается заразившейся коронавирусом женщины, прилетевшей из Италии рейсом Милан-Кишинев, симптомы ОРВИ возникли у нее еще в конце февраля. Женщина обратилась за помощью к итальянским специалистам, ей выписали в качестве лечения курс антибиотиков. После ухудшения состояния здоровья пациентки итальянские медики приняли решение о необходимости ее возвращения на родину. Но, прибыв в аэропорт она не сообщила о проблемах со здоровьем сотрудникам Пограничной полиции.

"Пассажиров, летевших рядом с женщиной, равно, как и сидящих на местаз впереди и позади нее, мы будем лечить, как пациентов в высоким риском заражения коронавирусом", - сообщила Думрэвяну.

Минздрав Молдовы призывает всех пассажиров, летевших рейсом компании WizzAir, W63796, Милан-Кишинев, приземлившегося в 11:47 в аэропорту столицы, оставаться дома в изоляции от других членов семьи, а также незамедлительно обратиться в воскресенье к семейному врачу. Отмечается, что этим рейсом летели 145 пассажиров.

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