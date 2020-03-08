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Conferința de presă a președintelui Igor Dodon, după căderea Guvernului Sandu / Пресс-конференция Игоря Додона после падения правительства Санду

Президент Игорь Додон поздравил молдавских женщин с 8 марта - видео

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200308/29456806/rezident-igor-dodon-pozdravil-moldavskikh-zhenschin-s-8-marta.html

Глава государства отметил, что женщины в нашей стране достойны внимания, любви, поддержки, тёплых слов и цветов не только в этот праздник, но и каждый день, все 365 дней в году.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Глава государства адресовал всем представительницам прекрасного пола самые теплые слова в праздничный день. 8 Марта – это День женской солидарности и борьбы за права прекрасной половины человечества, но, к сожалению, в нашей стране есть ещё ряд нерешенных проблем, связанных с правами женщин, уточнил глава государства.

В частности, как отметил президент, властям пока не удалось до конца искоренить домашнее насилие в отношении слабого пола, женщины не представлены пропорционально и в политике.

"Я, как президент Молдовы, внимательно слежу за тем, чтобы власть на всех уровнях продолжала развивать социальные программы по поддержке материнства и детства. Мы будем жестко пресекать все случаи домашнего насилия в отношении женщин, создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, которым руководят представительницы прекрасного пола, соблюдать гендерный баланс в исполнительной и законодательной властях, а также на местном уровне", - написал глава Додон на своей персональной страничке в соцсети Facebook.

Додон пожелал всем женщинам Молдовы успехов в профессиональной деятельности, отметил, что в семьях и домах всегда должна господствовать атмосфера любви и гармонии. 
© Sputnik / Сергей Гунеев
Президент России поздравил женщин с 8 марта - видео

В свою очередь, премьер-министр Ион Кику также обратился к женщинам Молдовы с поздравлением, подчеркнув, что неслучайно этот праздник отмечается в самом начале весны, когда природа оживает. 

"Любовь женщин способна дарить новую жизнь, а та забота, с которой они относятся к близким, делают жизнь насыщенной, они заставляют цвести все вокруг себя. Сердце женщины - это мир, свет и тепло, без которых жизнь невозможна. Будьте счастливы, дорогие женщины!", - написал глава кабинетам министров.

Премьер поблагодарил молдавских женщин за, что они готовы разделить со своими близкими все переживания и радости в жизни, их мудрость и терпение являются базисом любой семьи.

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Теги:
поздравление, Додон, 8 марта


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