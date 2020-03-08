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Igor Dodon

Президент Молдовы прервал визит в Москву из-за ситуации с коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200308/29457009/prezident-igor-dodon-prerval-otpusk-iz-za-situatsii-s-koronavirusom-v-moldove.html

Глава государства сообщил, что принял решение о прекращение рабочего визита в столицу РФ, чтобы сегодня вернуться домой, чтобы на месте заниматься мониторингом ситуации.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Власти Молдовы своевременно отреагировали на подтвержденный случай коронавируса в Молдове, поместив пациентку в заранее приготовленные палаты для лечения, определив всех пассажиров, которые летели рядом с больной, и поместив их под карантин. Об этом глава государства Игорь Додон написал на своей персональной страничке в социальной сети Facebook. 

Додон сообщил, что вынужден прервать свой рабочий визит в Москву, чтобы следить за ситуацией в Молдове вместе с представителями центральных властей республики. 

"Сегодня все госучреждение готовы к борьбе с этим вирусом, они работаю в экстренном режиме круглые сутки. Действия правительства оцениваю, как правильные, точные, об этом заявили и представители ВОЗ", - отметил Додон.
Заседание кабинета министров РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Заседание кабмина: новые детали о случае заражения коронавирусом в Молдове
 

Президент напомнил, что к отражению этой мировой угрозы должно быть готово не только государство, в целом, но и каждый гражданин нашей страны. Додон призвал все гражданское общество, все политические силы Молдовы быть максимально ответственными, чтобы преодолеть ситуацию с распространением вируса нового типа. 

Глава государства призвал молдавское общество не поддаваться панике, а политиков не спекулировать на теме распространения коронавируса, чтобы заработать дополнительные электоральные дивиденды. 

"Призываю всех к спокойствию, власти заранее готовы к этой ситуации, мы постоянно держим связь с педставителями Всемирной организации здравоохранения, в властями других стран, чтобы координировать меры по борьбе с распространением вируса", - отметил Додон. 

Он обратился к гражданам Молдовы из диаспоры, особенно к тем, кто живет и работает в регионах, где зарегистрированы вспышки COVID-2019. Прежде, чем отправиться на родину, граждане нашей страны должны сдать анализы и удостовериться, что не являются носителями вируса. Это, по мнению президента, позволит сберечь здоровье, как родственников этих людей, так и всего молдавского общества, в целом.

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Теги:
опасность, Молдова, коронавирус


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