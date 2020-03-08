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Министерство здравоохранения, архивное фото.

В Минздраве Молдовы сообщили о новых случаях подозрений на коронавирус

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (93)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200308/29457701/moldova-v-tiskakh-zarazy-minzdrav-soobschil-o-novykh-podozreniyakh-na-koronavirus.html

За последние 24 часа в стране были зафиксированы еще два случая подозрений на коронавирус нового типа - у взрослого пассажира и ребенка, приехавших из Италии, в Минздраве Молдовы заявили, что ситуация прояснится после того, как станут известны результаты анализов.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. В Молдове могут быть еще два человека, заразившихся коронавирусом - один взрослый гражданин республики и ребенок, вернувшиеся в страну из Италии за минувшие сутки. Других деталей в Минздраве не представили, сославшись на необходимость получения результатов лабораторного исследования анализов. 

В ведомстве настаивают на необходимости нахождения на учете у семейного врача всех тех граждан страны, которые прибыли в Молдову из государств, в которых зафиксированы вспышки коронавируса, в частности из Италии и Китая.
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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Такие люди должны находиться под 14-дневным карантином в домашних условиях, избегать появления в общественных местах, общаться родными и близкими на расстоянии не менее одного метра, незамедлительно сообщать врачу о симптомах, которые могут возникнуть у них позже.

Все те, кто вернулся из зарубежной поездки, у кого наблюдается повышение температуры тела, должны незамедлительно вызвать экипаж скорой медпомощи по единому номеру 112. Пациенты с повышенной температурой обязаны рассказать врачам о местах, где были, не общались ли в государствах, в которых зафиксированы вспышки коронавируса с людьми с ярко выраженными симптомами ОРВИ. 

В Минздраве также напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности, чтобы коронавирус не распространялся в Молдове: 

  • чаще мойте руки с мылом, дезинфицируйте их специальным раствором на спиртовой основе (продается в аптеках - ред.);
  • прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой или ладонью, когда чихаете и кашляете в общественных местах, салфетку после этого необходимо сразу выбросить в мусорное ведро, а руки вымыть;
  • избегайте контактов с людьми, у которых присутствуют ярко выраженные симптомы ОРВИ и гриппа;
  • избегайте появления в общественных местах и не общайтесь с людьми на расстоянии менее одного метра. 

Поскольку эпидемиологическая ситуация может развиваться в стране стихийно, Минздрав ежедневно публикует текущую информацию на интернет-страницах: https://msmps.gov.md/ și www.ansp.md.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (93)

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Теги:
подозрения, Молдова, коронавирус


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