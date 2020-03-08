Администраторы маршрутных такси приготовили кишиневцам сюрпризы

Начиная с понедельника, 9 марта, в столице возобновят свою работу четыре маршрута рейсовых микроавтобусов, которые были отменены на минувшей неделе.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. С понедельника линии маршрутных такси № 108, 178, 135 и 175 возобновят свою работу. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.

Это стало возможным после того, как Муниципальный совет Кишинева обратился к частным перевозчикам с просьбой возобновить указанные рейсы до окончания консультаций, касающихся словий работы маршрутных такси в столице.

"Пока мы восстановим эти четыре маршрута, проблемы возникают лишь со 129-й линией. Не было заключено ни одного контракта, они работают лишь на основе разрешений, выданных муниципальными властями. Шанс сохранить эти маршруты рейсовых микроватобусов есть, все зависит от консультаций с примэрией, а также от востребованности этих линий у граждан", заявил Алекса. © Sputnik / Кирилл Каллиников Чебан извинился перед гражданами за неработающие маршрутки

Между тем, в Кишиневе снизится общее число маршрутных такси - их станет меньше на 100 транспортных единиц. Это вызвано изношенностью микроавтобусов, они просто не могут пройти техосмотр и соответствовать критериям безопасности перевозки пассажиров.

Ранее столичные власти заявляли, что выделят большее количество муниципальных автобусов, троллейбусов и микроавтобусов для обслуживания тех районов столицы и пригородов, где прекратили курсировать 50 машин по маршрутам № 108, 129, 135,175 и 178, чтобы пассажиры не испытывали трудностей из-за данных изменений.

Также стало известно, что примэрия намерена закупить до конца года 100 белорусских автобусов для повышения качества транспортных услуг в Кишиневе. Их будут собирать на базе муниципального автобусного парка, что обеспечит и рабочие места. Также планируется сборка 50 новых троллейбусов и обустройство 10 тысяч парковочных мест для автомобилей.

Планы столичной администрации были одобрены премьер-министром Ионон Кику.

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