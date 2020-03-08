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Больница, архивное фото.

Зараженную коронавирусом женщину перевели в другую больницу - причины

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200308/29458937/zarazhennuyu-koronavirusom-zhenschinu-pereveli-v-druguyu-bolnitsu-prichiny.html

Министерство здравоохранения Молдовы вышло с новой информацией о состоянии здоровья пациентки, госпитализированной в субботу с подтвержденным случаем коронавируса.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. В министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы сообщили о том, что госпитализированная накануне в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ 48-летняя пациентка переведена под карантин в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы в отдельную палату. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. 

Напомним, что в субботу в Молдове подтвердился первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Он подтвердился у женщины вернувшейся из Милана в Кишинев. 

Решение о переводе заразившейся коронавирусом женщины в Республиканскую больницу было принято после незначительного ухудшения ее состояния, поскольку в этом стационаре есть все необходимое для реанимационных мер оборудование. 
Министерство здравоохранения, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Все специалисты, работающие с больной, экипированы соответствующим образом, им выдана защитная одежда и маски, а вход в карантинную палаты реанимационного отделения охраняется. Медперсонал республиканской клинической больницы прошел необходимый инструктаж по работе с пациентами, поступающими с подтвержденными случаями коронавируса нового типа COVID-19.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Вирорика Думбрэвяну сообщила, что на данный момент все профильные медицинские стационары обеспечены необходимым перечнем препаратов для борьбы с коронавирусом. Более того, средства специальной защиты выданы всем врачам в стационарах, которые определены в республике для приема пациентов с подозрениями на вирус нового типа.

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Теги:
заражение, коронавирус, Молдова, женщина


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