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Депутаты на заседании парламента.

Парламент Молдовы ввел ограничения в связи с коронавирусом

© Photo : Print Screen
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200308/29461185/Parlament-Moldovy-vvel-ogranicheniya-v-svyazi-s-koronavirusom.html

Коронавирус, первый случай заболевания которым был подтвержден в республике в минувшую субботу, ограничил прием граждан страны, пока ситуация остается небезопасной.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Парламент Молдовы временно приостановил прием посетителей. Об этом сообщается на официальной страничке законодательного органа в социальной сети Facebook.

Причина - коронавирус COVID-19, выявленный в Молдове в субботу. Двери парламента для посетителей будут закрыты с 9 марта. До какого срока - не уточняется.
Пограничный КПП, архивное фото.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Данные Погранполиции - подозрения на коронавирус на рубежах Молдовы

Напомним, что в субботу в Молдове подтвердился первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Он подтвердился у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. 

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Вирорика Думбрэвяну сообщила, что на данный момент все профильные медицинские стационары обеспечены необходимым перечнем препаратов для борьбы с коронавирусом.

Более того, средства специальной защиты выданы всем врачам в стационарах, которые определены в республике для приема пациентов с подозрениями на вирус нового типа.

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Теги:
граждане, прием, Молдова, парламент


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