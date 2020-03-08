Парламент Молдовы ввел ограничения в связи с коронавирусом

Коронавирус, первый случай заболевания которым был подтвержден в республике в минувшую субботу, ограничил прием граждан страны, пока ситуация остается небезопасной.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Парламент Молдовы временно приостановил прием посетителей. Об этом сообщается на официальной страничке законодательного органа в социальной сети Facebook.

Напомним, что в субботу в Молдове подтвердился первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Он подтвердился у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Вирорика Думбрэвяну сообщила, что на данный момент все профильные медицинские стационары обеспечены необходимым перечнем препаратов для борьбы с коронавирусом.

Более того, средства специальной защиты выданы всем врачам в стационарах, которые определены в республике для приема пациентов с подозрениями на вирус нового типа.

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