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Виорика Думбрэвяну

Глава Минздрава Молдовы рассказала о пациентке с коронавирусом - видео

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (97)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200308/29462031/glava-minzdrav-moldova-rasskazala-o-patsientke-s-koronavirusom-video.html

Власти также связались с гражданами, которые летели рейсом Милан-Кишинев вместе с заразившейся коронавирусом женщиной.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. В сети появилось видео из отделения Республиканской клинической больницы в Кишиневе, где находится женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус нового типа. Глава Минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила, что 48-летняя пациентка чувствует себя лучше.

Как отметила министр, женщина изолирована и находится в реанимационном боксе РКБ.

"Весь медперсонал, который оказывает ей помощь, оснащен защитной экипировкой", - отметила Думбрэвяну.

Власти связались с гражданами, которые летели рейсом Милан-Кишинев вместе с заразившейся коронавирусом женщиной. Им придется находиться на 14-дневном карантине. Семейные врачи находятся в постоянном контакте с ними. Пассажирам этого рейса проведут дополнительные исследования.

Больница, архивное фото.
Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Зараженную коронавирусом женщину перевели в другую больницу - причины

В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Он подтвердился у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. 

Как заявляла ранее Думбрэвяну, на данный момент все профильные медицинские стационары обеспечены необходимым перечнем препаратов для борьбы с коронавирусом.

Более того, средства специальной защиты выданы всем врачам в стационарах, которые определены в республике для приема пациентов с подозрениями на вирус нового типа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (97)

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