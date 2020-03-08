Глава Минздрава Молдовы рассказала о пациентке с коронавирусом - видео

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. В сети появилось видео из отделения Республиканской клинической больницы в Кишиневе, где находится женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус нового типа. Глава Минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила, что 48-летняя пациентка чувствует себя лучше.
Как отметила министр, женщина изолирована и находится в реанимационном боксе РКБ.
"Весь медперсонал, который оказывает ей помощь, оснащен защитной экипировкой", - отметила Думбрэвяну.
Власти связались с гражданами, которые летели рейсом Милан-Кишинев вместе с заразившейся коронавирусом женщиной. Им придется находиться на 14-дневном карантине. Семейные врачи находятся в постоянном контакте с ними. Пассажирам этого рейса проведут дополнительные исследования.
В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Он подтвердился у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев.
Как заявляла ранее Думбрэвяну, на данный момент все профильные медицинские стационары обеспечены необходимым перечнем препаратов для борьбы с коронавирусом.
Более того, средства специальной защиты выданы всем врачам в стационарах, которые определены в республике для приема пациентов с подозрениями на вирус нового типа.
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